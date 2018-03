Valverde: “Somos uno de los mejores equipos del mundo en el ataque de posición”

El Barça doblegó al Atlético por la mínima y gracias al exquisito pie de Messi, por lo que se cobró una buena bocanada de aire –está líder con ocho puntos de ventaja- para afrontar la Champions frente al Chelsea con el equipo de gala, también para medirse antes al Málaga con las rotaciones como seña de identidad. Ernesto Valverde, sin embargo, se mostró tan reacio a desvelar sus planes como a pensar que un duelo es más capital que el otro. “No es un partido de prueba. No lo quiero mirar así ni que nadie lo haga”, se arrancó el entrenador azulgrana; “todos los partidos son importantes. Si lo pensáramos diferente sería un error”.

Tampoco se fía Valverde del rival malacitano, colista de la Liga y a ocho puntos de la salvación. “Los que están abajo, en el último tramo de la competición, son los equipos que más puntos sacan. La necesidad aprieta y juegan al 200 por 100. En la primera vuelta hay margen para enmendar errores, en la segunda menos”, reflexionó. Y recordó el tropiezo ante Las Palmas, un empate a domicilio que apretó la Liga hasta que Messi metió el gol a Oblak en un lanzamiento de falta. “No pudimos ganar entonces, ante un equipo que también estaba en la zona de descenso, y eso nos tiene que servir de acicate”, expuso el entrenador, que tampoco quiere oír hablar de un alirón anticipado, por más que el Atlético y el resto de rivales exprese lo contrario. “Nadie se retira ni da por perdida la competición hasta que no sucede”, resolvió; “el Málaga piensa que puede salvarse y lo va a intentar. Pues es lo mismo con el Atlético, que también lo hará. Yo no me lo creo y ellos tampoco”.

Se sabe que Valverde no podrá contar para el duelo con Iniesta –es más que duda para el miércoles por su lesión muscular- y quizá dé descanso a Piqué, que juega con la rodilla maltrecha. “La lesión pasó tiempo”, indicó; “si no pudiera entrenar, sería un mal síntoma. Pero está prácticamente recuperado y no tenemos ningún problema”. Todo un discurso positivo de Valverde, que tampoco entiende como un problema que los rivales se metan en su área para medirse con los azulgrana. “Cuando un contrario fuerte se mete atrás, no es que nos cueste crear peligro a nosotros sino a cualquiera. Posiblemente, somos uno de los mejores equipos del mundo en ataque de posición”. Aunque al equipo le cueste significarse desde la segunda línea. “Es verdad que hay jugadores, como Paulinho, que lleva un tiempo sin marcar. Pero tenemos incorporación de Coutinho que llega al área, genera peligro… No estamos tan mal”, reivindicó Valverde.