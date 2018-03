La soledad de Denis Suárez

A la una del mediodía llegó el correo electrónico del área de comunicación del Barcelona con la convocatoria para el duelo de la Supercopa de Catalunya frente al Espanyol hoy en Lleida (18.45, TV-3). Cillessen, Ortolà, Denis Suárez…, arrancaba la lista que completaron ocho jugadores del primer equipo más otros 12 del filial que tendrán su oportunidad de competir con los grandes, por más que no sea un partido oficial. Es, en cualquier caso, un regalo para los jóvenes y una reivindicación para Denis, que acumula 12 encuentros sin pisar el césped.

Durante el pasado verano, Denis Suárez preguntó por su situación en el Barcelona, club que adora y defenderá hasta que le dejen pero con el que no tuvo demasiadas oportunidades durante el curso anterior con Luis Enrique en el banquillo. “Estaré en el Barça sí o sí porque así me lo ha comunicado el club. Me han dicho que la próxima temporada es muy importante para mí después del aprendizaje que hice el pasado curso”, resolvió entonces el futbolista. Las palabras se las llevó el viento porque el centrocampista gallego juega menos, presumiblemente penalizado por dos errores ante la portería rival, uno ante el Celta y otro frente al Espanyol en la Copa. Tanto es así que tras el derbi solo ha entrado en el 38% de las convocatorias; mientras que hasta entonces lo hizo en 30 de 32 listas, un 94%. “La situación es incomprensible porque es un gran profesional que se entrena a tope, no pone malas caras ni hace desprecios”, explican personas cercanas al jugador; “pero debe asumir que al técnico le gustan otros futbolistas más físicos y trabajar para revertir la situación”.

Los números así lo explican. Es el medio que menos ha participado y el cuarto jugador por la cola del equipo, solo por delante de Dembélé (395 minutos), que ha sufrido varias lesiones, del recién llegado Coutinho (550), de Alcácer (776) y del portero suplente Cillessen (810). Denis suma 923 minutos repartidos en 18 encuentros —aliñados con tres goles y seis asistencias—, siempre por detrás de sus compañeros de línea: André Gomes (969), Aleix Vidal (975), Paulinho (1.906), Iniesta (2.117), Rakitic (3.164) y Busquets (3.271).

“Hay mucha competencia en el equipo”, se limitan a responder desde el club, reacios a entrar a valorar su situación de ostracismo, aunque sí deslizan que hay cierta preocupación porque ya son muchos los encuentros en los que no ha participado y, en caso de necesidad o exigencia, difícilmente tendrá ritmo. “Sabe que lo tiene más difícil que nunca en su carrera y que no cuenta con las mismas oportunidades que el resto, por más que desde el club no haya mala intención”, expone quien bien le conoce; “pero va a poner todo de su parte para cambiarlo porque en su cabeza solo tiene al Barça y le quedan dos años de contrato”. No en vano, hace unos meses le pidió a su agente que no atendiera ofertas de otros clubes, ni siquiera la del Nápoles en el pasado mercado invernal. “Pero si le dicen que no cuentan con él, pues ya se verá…”, rematan fuentes próximas al jugador.

De momento, el que no lo tiene en sus oraciones es Valverde, renuente a desvelar las razones del ostracismo sobre un futbolista que tiene el perfil Barça —“el problema es que este equipo es el menos Barça de los últimos años”, lamentan sus allegados— y que desde el club entendían como recambio de Iniesta (ahora se señala a Coutinho), también Luis Enrique porque advirtió: “Andrés es Harry Potter y nadie hace magia como él, pero Denis está en la línea de poder acercarse”. El técnico azulgrana recoge el testigo: “La culpa la tiene la federación que hace que jueguen 11 y vayan 18 en la lista, y tengo que descartar a algunos. Y si no fuera Denis Suárez, la pregunta sería por otro jugador”, señala. Aunque añade: “Es verdad que no está entrando. Es cuestión de esperar su oportunidad y aprovecharla cuando la tenga, igual que los demás”. En Lleida, en la Supercopa de Catalunya ante el Espanyol, Denis tendrá la suya.