Busquets: “Al final, pusimos las cosas en su sitio”

El Barcelona era el favorito y su juego en el Camp Nou así lo certificó durante todo el encuentro. Si bien, cierto es que el Espanyol estuvo en todo momento a un gol de llevarse la eliminatoria, motivo por el cual todos tenían algún que otro motivo para sacar pecho. Lo tenía Ernesto Valverde, que se dijo contento porque su equipo supo “jugar bien los últimos minutos”. Y no era fácil: “Teníamos que ir a buscar el tercero. Y llevamos el peso del partido. También lo hicimos en la ida. Jugamos bien y Leo [Messi] asumió la responsabilidad de tener el balón, de aguantarlo y hacer que pasara el tiempo. Y hemos sabido resolver en las ocasiones que hemos tenido. Hay que saber jugar con esa presión y lo hicimos”.

También tenía sus razones Quique Sánchez Flores, el técnico rival. “Hemos hecho una gran eliminatoria. El equipo ha mantenido hasta última hora la ilusión que nos hubiera dado el pase”, dijo. Y se congratuló por no salir escaldado del Camp Nou, algo que solo logró, aseguró, el buen juego de los blanquiazules.

Aun así, quiso señalar, los suyos hicieron cuanto pudieron y de acuerdo con el esquema que tenían previsto: resistir y buscar algún contrataque en los últimos minutos. “Sabíamos que la eliminatoria no se solucionaría en la primera parte, queríamos llegar con más delanteros y más piernas a la segunda, pero la verdad es que no podemos más. No tenemos a Leo [Baptistao] para jugar más de 45 minutos y Sergio García acaba de salir de una lesión. Queríamos desgastar a otros jugadores más jóvenes para que ellos llegaran bien al final del partido”.

Sergi Busquets tenía otra percepción de cómo fueron las cosas. Y se lo hizo saber al rival, especialmente después de haber vivido un partido de ida en Cornellà que subió el ánimo a los blanquiazules, tan contentos con el 1-0 de la ida que regresaron al campo para celebrar el resultado con quienes ocupaban las gradas. Una celebración totalmente lícita, que, por otro lado, se entendió exagerada en los terrenos de Sant Joan Despí, donde se entrena el Barcelona.

“En la eliminatoria en ningún momento hemos merecido que nos hicieran más goles. Celebraron el gol en la ida como si ellos ya hubieran pasado, pero las cosas duran 180 minutos en una eliminatoria. Al final, pusimos las cosas en su sitio. El Barça ha sido mucho mejor, parecía que la eliminatoria se acababa en Cornellá y somos nosotros los que pasamos a semifinales”, sentenció Busquets. Alto y claro.

No fue tan directo Piqué. Para certificar que sus vecinos siempre les ponen las cosas difíciles, se refirió al “Espanyol de Cornellà”. El club blanquiazul se fundó en Barcelona en 1900 aunque, desde 2009, juega en el estadio que construyó en la ciudad del Baix Llobregat.