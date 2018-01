Valverde: “El premio de la semifinal es muy goloso”

Equipo que transita por la Liga y Europa al compás de la marcha triunfal, al Barcelona le toca ahora remar a contracorriente en la Copa porque el Espanyol logró batirle en la ida de los cuartos de final (1-0) en Cornellà. “Es una situación adversa, pero no es la primera vez que vamos abajo en el marcador en el año”, convino el entrenador Ernesto Valverde, que prosiguió: “Tenemos la desventaja del marcador, pero la ventaja del campo porque son partidos que motivan. Y el premio, que es estar en la semifinal, es muy goloso por lo que lo vamos a intentar y así dejar la derrota del otro día en una anécdota”.

Entiende Valverde que el Espanyol tiene ventaja en el derbi por el resultado, pero tanto le da que le cuelguen el cartel de favorito –“parece una carga, pero nos da igual”, expuso- porque lo que le preocupa es el fútbol. “Nuestra intención siempre es como al Celta, que haces cuatro en la primera parte… Pero no es sencillo. Se tiene que jugar en todas circunstancias y suponemos que el Espanyol hará un partido similar a la ida, con buena defensa y al contragolpe”. Y se explayó: “No creo que renuncien a atacarnos, pero tampoco creo que vayan a ir al ataque al principio porque van ganando y son un equipo de orden, solidario… Es un partido a cara o cruz”. Exfutbolista de los dos clubes y técnico que ha pasado también por ambos banquillos, sabe lo que supone jugar este derbi. “Parece que las distancias excesivas entre los dos equipos le quitan cafeína al asunto, pero no es así y además llegan con un buen resultado de la ida. Este partido está señalado tanto por el lado del Espanyol como por el nuestro y yo siempre he vivido los derbis de una manera especial”. ¿Pero considera que será bronco el encuentro?, le cuestionaron. “No creo. En la ida hubo tensión, siempre la gente está más revolucionada, pero fue limpio y sin ningún problema”.

Tras piropear a Mascherano, a quien le ve como futuro entrenador al igual que desde el Barcelona, confirmó estar contento con los cuatro centrales que tiene –Piqué, Umtiti, Vermaelen y Mina- y que no piensa en más refuerzos. “Estoy bien con lo que tenemos. No sé qué va a ocurrir, pero en principio estoy contento con lo que tenemos”, resolvió. Así, ante el Espanyol regresará al once el central francés y es probable que entre en la convocatoria el colombiano, recién aterrizado al club. “Con Mina pensamos que nos tiene que ayudar y que pueda entrar en la lista es una posibilidad porque tiene que ir cogiendo confianza y entrar en la dinámica. Aunque estamos expectantes todavía”, señaló, al tiempo que también defendió a Vermaelen cuando subrayaron sus recaídas. “De momento”, corrigió al periodista; “solo ha sido una y estará de baja unas dos semanas. Estoy muy contento con los centrales que tenemos. No estamos pensando en otra cosa que tener a los cuatro disponibles”.

A falta de conocer la lista, pues Iniesta, Alcácer y Coutinho y a entrenan con el grupo y podrían ser incluidos, Valverde lanzó su último mensaje. “Dije que la Liga era lo prioritario porque nos tocaba jugar un partido de Liga. Ahora, jugamos en Copa y esto es lo prioritario porque es una competición que nos hace ilusión”.