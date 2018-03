Aprobado el uso del VAR para el Mundial de Rusia 2018

La presencia del VAR (Video Assistant Referee) durante el Mundial de Rusia 2018 ha quedado aprobada esta mañana durante la celebración de la 132ª reunión anual de la la International Football Association Board en la sede de la FIFA en Zúrich, presidida por el presidente del organismo, Gianni Infantino. En ella ha autorizado el empleo del videoarbitraje asegurando que "representa una era para para el fútbol", y señalando que "la filosofía del VAR es mínima interferencia-máximo beneficio, con el objetivo de reducir las injusticias".

"Era una responsabilidad nuestra tomar una decisión tan importante y el VAR es ya parte del fútbol. Tendrá un impacto positivo en el fútbol y en los partidos del Mundial y nos ayudará a tener una Copa del Mundo justa", señaló Infantino en la rueda de prensa posterior.

La decisión de utilizar el VAR durante el mayor evento del fútbol mundial que se celebrará este verano entre el 14 de junio y el 15 de julio en Rusia, encaja dentro del recorrido que la FIFA había trazado durante la planificación de los últimos campeonatos que organiza. Especialmente significativo fue que a Copa Confederaciones, celebrada también en Rusia el pasado verano, contase con la presencia de la tecnología del videoárbitraje, lo que se entendió como un experimento de puesta a punto previo a la celebración del Mundial.

Durante la reunión varios miembros de la IFAB (formada por las asociaciones de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, junto a la FIFA como representante del resto de asociaciones nacionales), asistieron a la presentación de un informe independiente elaborado por la universidad belga de Leuven sobre la utilización del VAR desde marzo de 2016. Las conclusiones del estudio revelaron que la exactitud de las decisiones de la herramienta es del 98,9% y que el tiempo perdido de juego durante su empleo apenas representa el 1% del total.

El informe se elaboró con datos de una veintena de asociaciones nacionales y competiciones que han aplicado el VAR desde marzo de 2016 y se basó en su empleo en 804 partidos, con un "impacto decisivo en un 8% de ellos". En 533 encuentros no hubo revisiones y solo en 42 de ellos se hizo más de una.

Imagen del videomarcador del Spartak Stadium de Moscú durante el partido entre México y Portugal. Denis Tyrin AP

Las quejas de técnicos y entreandores acerca del empleo del VAR se centra en este apartado, el del tiempo, que según el informo no supera en la actualidad los 20 segundos, pero también en la limitación de las acciones que pueden someterse a una revisión. Según se recoge en la normativa que regula su uso solo puede ejecutarse para determinación de la validez de los goles o no; la señalización de penaltis; la amonestación por tarjeta roja directa (no segunda amarilla); y para la prevención de errores en la identificación de un jugador que comete una falta.

La aplicación del VAR durante el Mundial no ha sido la única medida que ha quedado aprobada durante la reunión de la IFAB. Se permitirá también la sustitución "adicional" en la prórroga, después de dos años de realización experimental en una docena de competiciones, así como el uso de equipos electrónicos de comunicación el área técnica, "estrictamente para propuestas tácticas y la seguridad de los jugadores".

La llegada de la tecnología arbitral a las ligas europeas es una realidad en países como Holanda, Italia, Francia, Portugal, y Alemania, y según anunciaron ayer la LaLiga y la Federación Española también en España a partir de la temporada que viene. Sin embargo, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, declaró recientemente que la próxima edición de la Liga de Campeones carecería del videoarbitraje, lo que choca con el camino emprendido por la FIFA. Sin embargo, PierLuigi Colina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, ha salido en defensa del dirigente esloveno. "La UEFA simplemente ha dicho no estamos preparados, es honesto. Ha admitido que no puede empezar en tres, cuatro meses o en agosto. Algunas de sus asociaciones sí lo han trabajado, pero otras no. Han sido realistas. Es necesario hacer la preparación de los árbitros europeos", ha declarado el italiano, exreponsable de arbitraje de la UEFA antes de incorporarse a la FIFA a principios del año pasado.