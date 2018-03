LaLiga y la Federación Española acuerdan instaurar el VAR la temporada 2018-2019

El árbitro alemán Marco Fritz observa un monitor durante un encuentro de la Bundesliga. AFP Firma: Christof STACHE

Si bien su implantación generaba entusiasmo en aquellos que reclamaban el uso de las herramientas tecnológicas más avanzadas para la mejora en el arbitraje de los partidos de fútbol, uno de los deportes con mayor aversión por los avances de la ciencia, las dudas sobre las ventajas del VAR (Video Assistant Referee) y la incapacidad de los dirigentes del fútbol español para comunicarse habían situado en un limbo atemporal su inevitable llegada a la Liga española. Ese era el panorama, al menos, hasta el pasado mes de agosto, cuando LaLiga y la Federación Española de Fútbol no se ponían de acuerdo en implantar una herramienta que operaba ya con plenitud en países como Italia, Francia, Portugal, Holanda y Alemania. Según declaró entonces Javier Tebas, presidente de LaLiga, hasta en diez ocasiones había solicitado a la Federación su aprobación sin recibir ninguna respuesta. Este viernes todo ha cambiado.

Ambos organismos hicieron pública su voluntad de abrazar el VAR la próxima temporada, dando fin al tira y afloja entre dos estamentos enfrentados. A través de un comunicado, la RFEF anunció que la implantación del videoarbitraje en el campeonato de Liga de Primera División para la temporada 2018-2019 se encuentra en estos momentos a expensas de la aprobación de la “International Football Association Board” (IFAB), que debe validar la viabilidad de la propuesta. En noviembre, el presidente de los colegiados y asistentes de Primera, Victoriano Sánchez Arminio, avisó a los colegiados de la inminente llegada del VAR para el próximo curso, aunque entonces nadie saliera a confirmarlo.

En el mismo comunicado, LaLiga y la RFEF informaron de que el futuro VOR (Centro de Video Operaciones) se ubicará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas,para el que ya han empezado a realizarse los trabajos previos. El proveedor tecnológico será la empresa Mediapro, suministrador también en de otras ligas europeas, y será LaLiga la que cargue con los costes de la puesta en marcha y de desarrollo de todo el proyecto.

El que fuera árbitro de la FIFA entre 2008 y 2016 Carlos Velasco Carballo ejercerá como como Director del proyecto e Instructor arbitral, Sergio Sánchez Castañer como Director Tecnológico y de Televisión y Carlos Clos Gómez estará también a cargo de la Instrucción arbitral.

Si bien España amplía el espectro de presencia del VAR en Europa, su presencia no ha servido para despejar del todo las polémicas relacionadas con el ejercicio del arbitraje. En Alemania, el que fuera supervisor del VAR, Hellmut Krug fue cesado de su cargo tras ser acusado de favorecer al Schalke indicando a los colegiados qué jugadas debían ser revisadas y cuáles no de forma parcial. Esta situación, unida a otras situaciones polémicas, derivaron en que el 47% de los futbolistas de la Bundesliga, según recogió una encuesta de la revista Kicker, abogasen por su eliminación.

La polémica se mantiene

Las discrepancias entre técnicos y futbolistas acerca de la funcionalidad del VAR se dirigen a la determinación de las jugadas que deben ser objeto de revisión y al tiempo empleado para ello. Tal y como se recoge en la documentación que regula la aplicación del VAR -un informe de 67 páginas- son solo cuatro las situaciones en las que el colegiado puede acudir al vídeo para revisar una jugada: certificación de un gol, verificación de acciones de penalti, identificación de un jugador y consideración de acciones merecedoras de tarjeta roja. Sin embargo, el tiempo que se emplea para las revisiones aun sigue sin ser un factor que ralentice el desarrollo de los partidos.

En la temporada actual varias jugadas han sido objeto de discusión por la no presencia del VAR. Durante el partido entre el Málaga y el Betis en La Rosaleda, un disparo de Joaquín que cruzó la línea de gol no subió al marcador. “Mira que yo no estoy muy a favor del VAR y estas cosas, pero la tecnología a día de hoy aclararían muchas acciones de este tipo”, aseguró el capitán del Betis. No fue el único gol fantasma de la temporada. Markel Bergara, del Getafe, marcó un cabezazo en San Mamés que no subió al marcador; Leo Messi anotó en Mestalla y Luis Suárez también fue apeado de un tanto ante el Deportivo.

A falta de la confirmación oficial por parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, la presencia del VAR se da por sentada en el próximo Mundial de Rusia. Sin embargo, Aleksander Ceferin, aseguró recientemente que no se aplicará el videoarbitraje en la próxima edición de la Liga de Campeones.