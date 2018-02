Zidane: “Ojalá Neymar pueda jugar contra nosotros”

Zidane dirige el entrenamiento del Madrid en Valdebebas. En vídeo, las declaraciones de Zidane en la rueda de prensa. Rodrigo Jiménez EFE/ ATLAS

Zinedine Zidane vio anoche el partido entre el PSG y el Marsella y vio como Neymar salía en camilla del campo después de que se le torciera el tobillo. ¿Su presencia o ausencia condicionaría la eliminatoria?, le preguntaron este lunes en Valdebebas después del último entrenamiento previo al partido de mañana contra el Espanyol. "No me gusta que se lesionen los jugadores, ojalá pueda estar el miércoles que viene contra nosotros. Nunca voy a desear que un rival no esté por una lesión", respondió el técnico francés.

Le preguntaron también por los lesionados del Madrid, Modric, Kroos y Marcelo que, a ocho días del partido de vuelta, siguen sin entrenarse con el grupo. El croata y el brasileño sufren una lesión muscular en el bíceps. El alemán, un esguince en el ligamento externo de la rodilla. "Soy optimista. De momento están haciendo trabajo individual. Vamos a ver si el miércoles alguno de ellos puede empezar a unirse al grupo. La idea es recuperarlos lo antes posible", explicó Zidane.

El técnico piropeó a Cristiano Ronaldo en su mejor momento de forma y también a Keylor Navas, al que siempre ha defendido. "El año pasado ocurrió lo mismo con Cristiano, no empezó bien y se activó en el tramo final de la temporada, ¿eso está planificado o es que él se conoce mejor?", le preguntaron al francés. "Es un poco de todo, pero sobre todo que él se conoce muy bien, hablamos mucho con él. Es muy importante tener a Cristiano siempre a tope y sabe que de vez en cuando tiene que descansar. La temporada es muy larga y hay Mundial... Aunque vivas el día a día, eso inconscientemente está allí. Lo digo porque lo he vivido. Puedes decir que no, pero un Mundial a final de temporada es un Mundial", contestó con sonrisa pícara.

En cuanto a Keylor Navas dijo que es "difícil" convivir con nombres de guardametas que podrían llegar en el futuro. ¿Necesita el Madrid a un portero? ¿Cree que hay alguno mucho mejor que Navas?, le preguntaron. "No, tenemos un gran portero, que ha llegado donde ha llegado por su trabajo y se merece estar aquí. Es un profesional. No voy a hablar del futuro porque lo que me interesa es lo que estamos haciendo ahora. Estamos contentos con lo que tenemos en casa", respondió.