Espanyol - Real Madrid en directo, la Liga en vivo

Llorente y Achraf, por cierto, no eran titulares desde la eliminación de Copa contra el Leganés.

Theo, por cierto, que llevaba dos partidos y medio seguidos (desde que se lesionó Marcelo) hoy empieza desde el banquillo. Nacho, el comodín de la defensa, ocupará su banda. En el caso de que Marcelo no se recuperara para la vuelta de los octavos de Champions del próximo martes, es muy probable que el español le de relevo. Ya se lo dio en la ida a Carvajal (baja por sanción) en el carril derecho.

Zidane destacaba ayer el papel del Espanyol (que no marcha muy arriba en Liga con 28 puntos) contra los grandes. El Madrid, por su parte, encadena cinco victorias seguidas (contando la de Champions contra el PSG en la ida de los octavos de Champions).

Al que es muy complicado últimamente sacar del once titular es a Lucas Vázquez. El gallego es el que mejor está aprovechando los minutos que le concede Zidane. Aquí podreis ver porqué. http://cort.as/-2DRs

eleonora Giovio

Sergio Ramos regresa al once después de descontar un partido de sanción y Achraf da descanso a Carvajal en el lateral derecho. Llorente es titular y también regresa Asensio al once; no pudo formar parte de la convocatoria contra el Alavés por un problema en la muela del juicio.