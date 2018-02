Diez claves para seguir la jornada 26 de la Liga Santander

La penúltima jornada intersemanal del campeonato se disputa entre martes y jueves y trae el regusto ya casi lejano de los viejos carruseles en los que se disputan varios partidos al mismo tiempo. Tras ella quedarán apenas doce paradas antes de la llegada.

La eterna juventud de Diego López

Espanyol (15º, 28 puntos) – Real Madrid (3ª, 51 puntos). Martes, 27. 20,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Cuatro empates sumó el Espanyol en sus cuatro partidos de febrero siempre con Diego López como referencia. El veterano meta gallego se hizo con la titularidad tras la eliminatoria de Copa contra el Barcelona y va de exhibición en exhibición. En Riazor mantuvo en pie a un equipo muy rebajado. Precisamente se queda con la sensación colectiva antes que con la individual: “Hay que ser realistas, ver la posición en la que estamos en la tabla y reconocer que no estamos jugando bien. Tenemos que ir partido a partido y sin dormirnos porque en la segunda vuelta todos los equipos aprietan y va a ser así hasta el final”. Mira hacia abajo Diego López por más que el Espanyol esté nueve puntos por encima del descenso y curiosamente tenga en su mano completar un trío de victorias ante Barcelona, Atlético y Real Madrid. Desde 1981 en el viejo Sarriá no sucede algo así. “Podemos conseguirlo, ya le hemos ganado a rivales que no perdían”, se anima el técnico Quique Sánchez Flores, que tras el punto rescatado en A Coruña aludió a “sensaciones frágiles”. La mente del deportista se alimenta de ellas y de los resultados, dice el técnico, que en todo caso cuenta con un dique solvente. Diego López jugará además conra el Real Madrid y no es un partido cualquiera para él, curtido en la casa blanca. “Después de la operación que tuve este verano me pasé media temporada en el banquillo y me he podido recuperar despacio. Ahora me encuentro bien y espero seguir así muchos años más”, anuncia el portero lucense, que tiene 36 años.

· El Espanyol no ha ganado en sus últimos veinte encuentros ligueros ante el Real Madrid (tres empates y 17 derrotas) y se quedó sin marcar en 14 de ellos.

· El Real Madrid ha ganado sus últimos cuatro partidos en la Liga y marcó al menos tres goles en todos ellos.

Lobotka ya es más caro

Girona (10º, 34 puntos) – Celta (8ª, 35 puntos). Martes, 27. 21,30 horas (Gol TV)

El Celta se rearmó con un triunfo ante el Eibar para romper una racha de tres derrotas consecutivas y su técnico Juan Carlos Unzué no se pone límites en las aspiraciones europeos y opta incluso al billete directo. “Si podemos ser sextos, mejor que séptimos y si podemos ser quintos, mejor que sextos”. La cuarta plaza, a catorce puntos, ya semeja una utopía. En esa expectativa no le importuna al entrenador la dependencia, que según apuntan los números, tiene el equipo de la consistencia realizadora de Iago Aspas y Maxi Gómez. El primero suma 16 tantos, el segundo 13. 29 entre ambos para un total de 43. Pero sería injusto reducir el Celta a sus dos delanteros y no reparar, por ejemplo, en piezas como Lobotka, que llegó en verano con la etiqueta de promesa, e incluso de incógnita, y se ha convertido en el mariscal del centro del campo, con la opción de jugar por delante de la zaga o como centrocampista mixto con llegada. Ocho meses después de su llegada y con varios grandes del continente al acecho, el Celta acaba de renovarle contrato hasta 2023, una temporada más de lo firmado en el estío. Le ha mejorado el salario, pero también ha subido la cláusula de rescisión que se va desde los 35 millones de euros a los 50. “Me ha cogido de sorpresa que quisieran firmar un nuevo contrato. Nunca se me pasó por la cabeza dejar el Celta”, asegura el futbolista eslovaco. El club ya ha percibido que tiene en él un interesante activo. En una semana con tres partidos cabe plantear la duda de si Unzué no se plantea dosificarle. Apenas lo hace. No se ha perdido un partido de Liga, apenas empezó cuatro en el banquillo, tres de ellos a comienzo de temporada y el último en enero contra el Real Madrid en medio de la exigencia de la Copa del Rey. Donde sí hará cambios el Celta en Girona es en la zaga. Cabral está sancionado por acumulación de amonestaciones y volverá Roncaglia. Y Emre Mor tiene opciones de desbancar del once a Pione Sisto.

· El Girona ha ganado sus últimos cuatro partidos en Montivili y en los cuatro dejó su portería a cero.

· El Celta solo se ha quedado sin marcar en uno de sus últimos 14 partidos como visitante en la Liga (5V 1E 8D), justo en el último (3-0 en Getafe).

Lucas Pérez llega herido a Getafe

Getafe (11º, 33 puntos) – Deportivo (19ª, 18 puntos). Miércoles, 28. 19,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

El meta Rubén consuela a Lucas Pérez tras el partido contra el Espanyol. Cabalar EFE

Apenas ha marcado cuatro goles en lo que va de temporada y en el último partido ante el Espanyol falló un penalti que le hubiera dado la victoria a su equipo. Lo forzó él, que insiste e insiste, pero no es el mejor momento para Lucas Pérez, que regresó sobre la bocina del mercado de verano al Deportivo con la idea de recuperar su mejor versión y situarse de nuevo en el radar del seleccionador de cara al Mundial. Pero la temporada está saliendo cruz y los bandazos del equipo tampoco ayudan al delantero coruñés, que ahora evoluciona en una posición un tanto indeterminada, en ocasiones partiendo desde la banda derecha o en la mediapunta, más lejos del área que cuando impactó hace dos campañas a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo y anotó 17 goles en el campeonato. De naturaleza indómita, Lucas se rebela contra su suerte, también contra esa sensación de que su mezcla con Florin Andone no acaba de funcionar. Ante el Espanyol lo intentó todo sin fortuna ante el gol y acabó desolado. Quienes estuvieron en el vestuario tras el partido le describen entre lágrimas. “Le dí un beso”, explicó Seedorf, que apunta que una de sus preocupaciones es devolverle a su mejor nivel. En Getafe tendrá una nueva oportunidad para reivindicarse. Es un partido clave para el Deportivo, que solo ha ganado dos partidos a domicilio entres las últimas dos temporadas, ante un rival que no ofrece concesiones y menos en su casa. Todo apunta a que Seedorf tratará de blindarse y explotar la velocidad de Lucas, Andone y Adrián con un trivote por detrás conformado por Gilherme, Mosquera y Sulley Muntari, que dispuso de diez minutos para debutar ante el Espanyol tras no jugar un partido desde el pasado mes de abril. Un triunfo del Deportivo le dejaría fuera del descenso al menos durante 24 horas. “Será el partido más complicado de la temporada. Ellos se juegan el ser o no ser”, previene Pepe Bordalás, entrenador del Getafe.

· El Getafe solo ha perdido uno de sus últimos diez encuentros frente al Deportivo en la Liga (6V 3E), justo el disputado esta temporada (2-1 en Riazor en septiembre del año pasado).

· Cinco de los diez últimos goles marcados por el Deportivo fuera de casa se han logrado con la cabeza, dos de ellos fueron obra por Celso Borges.

Tiempo para Beñat

Athletic (12º, 31 puntos) – Valencia (4ª, 49 puntos). Miércoles, 28. 19,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

El triunfo ante el Málaga no dejó un buen sabor de boca en San Mamés. Parte de la afición volvió a censurar a Cuco Ziganda, el técnico. Pero también hubo otra cara, la de la reconciliación con piezas no hace mucho básicas como Kepa Arrizabalaga o Beñat Etxebarría. El mediocentro ha disfrutado de cuatro titularidades en el mes de febrero y no se veía en el once inicial desde septiembre. Entre medias una operación de pubalgia el pasado 6 de noviembre para acabar con unas molestias que no le dejaban llegar a su nivel. Si lo alcanza es imposible dudar sobre su aportación a un equipo al que no le sobra clase en el centro del campo. “Tenemos que ir todos en la misma dirección. No estamos lo acertados que tenemos que estar”, explica el futbolista, que cree que hay tiempo para enderazar una temporada irregular, con el equipo aún vivo en la Europa League y con la ilusión de ganarse el derecho a disputarla un año más. “El partido contra el Valencia es clave. Si ganamos nos acercamos a Europa”. Con todas las sensaciones negativas el Athletic se ve a cinco puntos de la séptima plaza, la misma en la que finalizó la campaña pasada para abocarse a jugar la fase previa de la competición continental. Mikel Rico está lesionado y deja vía libre a Beñat. En el Valencia el partido llega todavía demasiado pronto para Garay y Pereira, que completan su puesta a punto. Sí que podrá estar Kondogbia.

· El Athletic no ha perdido en sus últimos siete partidos ligueros en casa (2V 5E), manteniendo su portería a cero en cuatro de ellos.

· El Valencia ha perdido cuatro de sus últimos seis partidos ligueros como visitante después de no conocer la derrota en los siete anteriores.

Beñat golpea la pelota durante el partido contra el Málaga Ion Alcoba Beitia ©GTRESONLINE

Esperanza en medio del desastre

Málaga (20º, 13 puntos) – Sevilla (6ª, 39 puntos). Miércoles, 28. 19,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Adrián se lesionó el domingo en San Mamés, un esguince de rodilla, el mismo problema que tiene fuera del equipo a Recio. Rolón y Kuzmanovic no cuentan, así que el mediocentro con el que el Málaga se juega sus esperanzas de seguir en la máxima categoría lo conforman Lacen e Iturra, dos futbolistas llegados en el mercado invernal. Todo remite a una planificación discutible en el equipo de la Costa del Sol por más que el jegue Al-Thani aluda en sus redes sociales a una “corrupción e injusticia” que perjudica al equipo. “En concidiones normales con 14 puntos sería impensable pensar en la salvación, pero tenemos esperanza y una victoria puede cambiar todo porque estamos muy cerca de ganar los partidos”, defiende el técnico José González. El Málaga todavía esperará hasta el último momento para ver si surte efecto su petición de que a En-Nesyri le retiren al menos una de las dos tarjetas que vio en Bilbao. Eso sí, el jugador ya se apuró a pedir perdón a la afición por dejar al equipo en inferioridad numérica. En el Sevilla faltarán los habituales titulares en los laterales, Jesús Navas y Escudero. Hay posibilidades de que al fin tenga minutos el brasileño Arana en la izquierda y en la derecha podría entrar Layún porque Corchia sigue lesionado.

· Los últimos ocho goles del Málaga en La Rosaleda en la Liga los han anotado jugadores diferentes.

· El Sevilla ha ganado dos de sus últimos tres partidos como visitante en el campeonato. Antes había perdido siete de los ocho anteriores.

El Leganés se estira hacia la meta

At. Madrid (2º, 58 puntos) – Leganés (13ª, 30 puntos). Miércoles, 28. 21,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Siovas, Szymanowski, Brasanac, Beauvue, El Zhar y Rubén Pérez engrosan el parte de bajas del Leganés. Asier Garitano espera recupera a varias de esas piezas para la próxima cita liguera contra el Málaga, pero antes le espera una prueba en el Wanda Metropolitano, que semana a semana gana fama de inexpugnable. Quiere superar cuanto antes la barrera de los 30 puntos el Leganés y le está costando porque no ha ganado en todo el mes de febrero. Dos puntos de quince posibles suma el equipo pepinero en las cinco últimas jornadas, pero Garitano ya empieza a valorar cada punto que suma el equipo de cara a la meta final de la permanencia. “Empatar contra Las Palmas fue importante porque veníamos de tres derrotas y se podía generar ansiedad. “Espero que vayamos a mejor. Será duro, pero espero conseguir el objetivo. Estamos más cerca. En las segundas vueltas cada uno ya sabe a qué juega. A nosotros nos tiene que servir de experiencia lo del año pasado”. Entonces el equipo llegó a la meta sin apenas gasolina, tras ganar dos partidos en las doce últimas jornadas y apenas dos más desde mediados de noviembre hasta el final del campeonato. 35 puntos le bastaron para seguir entre los grandes. “El año pasado no sacamos nada con el Sporting, y ésta vez sí contra Las Palmas… todo eso nos hace un poco mejores”, incide Garitano, sabedor de las dificultades que le planteará el Atlético en su casa. “Sabemos en qué momento están, pero no vamos a cambiar. Ya ocurrió hace poco en otro estadio complicado como el del Real Madrid. A ver si podemos repetir”, desea.

· El Atlético no ha perdido en sus últimos 14 partidos como local en La Liga (diez triunfos y cuatro empates), manteniendo su portería a cero en nueve de ellos. En ninguno de los cinco restantes recibió más de un gol.

· El Leganés no ha ganado en sus últimos nueve desplazamientos ligueros (tres empates y seis derrotas) y se quedó sin marcar en seis de ellos.

Sergio Asenjo, portero del Villarreal. Jose Miguel Fernandez de Velasco ©GTRESONLINE

Asenjo vuelve a levantarse

Eibar (9º, 35 puntos) – Villarreal (5ª, 41 puntos). Miércoles, 28. 21,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Esta semana se cumplió un año de la cuarta lesión de rodilla sufrida por Sergio Asenjo, un calvario ante el que la mejor respuesta es la de detener dos penaltis. Lo hizo contra el Getafe y su figura se agiganta. “Tiene un gran mérito lo que ha hecho tras su graves lesiones. Es un chico que ya ha estado con nosotros y le estamos siguiendo”, apunta el seleccionador Julen Lopetegui. “Es un orgullo, pero queda mucho de aquí a junio”, contesta el meta palentino, al que la vida le ha enseñado que es mejor no hacer planes ni siquiera a tres meses vista. “Es un jugador importantísimo que da puntos”, asegura el técnico Javier Calleja, que hará rotaciones en Ipurua con la vista puesta también en el partido del próximo sábado contra el Girona. “El tema de los penaltis es algo que trabajamos con Unanua, son jugadas muy específicas y lo que intentamos es estudiar a los posibles lanzadores. A partir de ahí el que está ahí es el portero y ya es un tema de intuición”, explica Asenjo, que todo apunta a que no dejará de tener continuidad en la meta. No la tendrá el lateral izquierdo Jaume Costa, sancionado, pero por el contrario vuelve el central Álvaro, que estuvo ausente por ese motivo contra el Getafe. En el Eibar se anuncian cambios. Orellana regresará también tras cumplir castigo y Dani García ya parece a punto tras superar unas molestias físicas que le impidieron alinearse en Balaídos el pasado sábado. Pedro León podría volver a tener minutos tras reaparecer en esa cita contra el Celta y dejar atrás nueve meses de baja.

· El Eibar ha marcado sus últimos cinco goles ante el Villarreal en la Liga en la segunda mitad de partido.

· El Villarreal solo ha perdido dos de sus últimos nueve encuentros fuera de casa en La Liga (cuatro victorias y tres empates en el resto), marcando exactamente un gol en los últimos ocho.

Crisis en la portería de un clásico

Betis (7º, 36 puntos) – Real Sociedad (14ª, 29 puntos). Jueves, 1. 19,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

En la Real Sociedad se mira hacia la portería. Rulli no firma una temporada acorde a su nivel, ahora está lesionado para al menos tres semanas más y los intentos de Eusebio por darle cancha a Toño Ramírez como alternativa no están saliendo como desean. El meta volvió a tener una oportunidad la pasada jornada y volvió a fallar. Todo apunta además a que el club donostiarra no va a ejercer su derecho a incorporar un futbolista en el periodo que se le abrió para compensar la marcha de Íñigo Martínez al abonar su cláusula de salida. Hay un dato que invita a la preocupación: Asier Riesgo fue el último canterano que se asentó en la portería del un club que si por algo se caracterizó a lo largo de su exitosa tratyectoria fue por su magnífica escuela de guardametas. El meta del filial Zubiaurre estuvo presente en la última convocatoria y se presenta como una alternativa de urgencia. Mal asunto andar con dudas en la portería cuando espera el Betis, que es un rodillo ofensivo y se anima al verse en la séptima posición del campeonato, con la clasificación europea en la mano. “No es una posibilidad”, zanja Vincenzo Montella, el técnico del Sevilla, cuando le plantean que el eterno rival le supere en la tabla y en la pelea por llegar a disputar competición continental. Pero el Betis crece y cree. “Tenemos que olvidarnos de la clasificación”, pide Quique Setién. Real Sociedad y Valencia son dos inmediatas pruebas para mostrar hasta que punto puede llegar su equipo. “Mesura”, pide el cántabro a un entorno como el bético tan proclive a sublimar emociones.

· El Betis solo ha ganado dos de sus últimos ocho partidos ligueros en casa (dos empates y cuatro derrotas en los otros seis), encajando gol en todos ellos (una media de 2.5 goles por partido).

· La Real Sociedad, con Eusebio como entrenador, solo ha perdido dos de sus 16 partidos en la Liga ante conjuntos andaluces (10V 4E), uno ante el Sevilla y otro frente al Málaga.

Alen Halilovic en un instante del partido contra el Leganés. G3-SFP ©GTRESONLINE

Halilovic y el deseo de mostrarse

Las Palmas (18º, 19 puntos) – Barcelona (1ª, 65 puntos). Jueves, 1. 21 horas - 20 hora local (Movistar Partidazo)

Se van a cumplir cuatro años desde que el Barcelona fichó a Alen Halilovic como la gran perla del fútbol croata. Todavía tiene 21 años y ya ha pasado por Sporting y Hamburgo, que es el propietario de sus derechos y le tiene cedido en Las Palmas, un préstamo que hasta ahora no es fructífero. Pero el talento sigue ahí y se ven atisbos de que aflore. Paco Jémez le quiere emplear como interior y ahí Halilovic se ve en condiciones de ofrecer su mejor nivel. “En Zagreb y Barcelona jugué en el medio. Estos 13 partidos que quedan es una buena oportunidad para mí y tengo que aprovecharlo. Estoy en buena dinámica tanto en físico como en lo deportivo”. El entrenador cree que puede exprimirle. “Tiene que recuperar muchas cosas, pero semana a semana va a más. Hay que seguir trabajando”, explica Paco. Ante el Barcelona no es un partido cualquiera para Halilovic. “Tengo una motivación especial y muchas ganas de enfrentarme a ellos”, confirma. Las Palmas quiere ser el equipo que rompa la imbatibilidad del líder en el campeonato y situarse de paso fuera de los puestos de descenso si el Levante no logra vencer en Mendizorroza. “Pero somos realistas y tenemos pocas posibilidades”, asume el delantero Calleri.

· Paco Jémez ha perdido sus ocho partidos como entrenador en La Liga ante el Barcelona, con cinco goles a favor y 36 en contra, todos ellos al frente del Rayo Vallecano.

· El Barcelona lleva 16 partidos ligueros como visitante en La Liga sin conocer la derrota (13V 3E), dejando su portería a cero en nueve de ellos. Es su mejor racha sin perder fuera de casa en la competición desde enero de 2013 (18).

El Levante no arranca

Alavés (16º, 28 puntos) – Levante (17ª, 20 puntos). Jueves, 1. 21 horas (BeIN Sports LaLiga)

Trece partidos sin conocer la victoria, un único triunfo en las veinte últimas jornadas, el Levante se desploma y aún así no ha entrado todavía en puestos de descenso. Se debate sobre la continuidad del entrenador, que pende de un hilo, quizás salvado por la continuidad de partidos esta semana. Alavés, Espanyol, Getafe, Eibar, Girona y Las Palmas se le vienen al equipo granota en una fase del calendario que podría parecer accesible si no fuese por la negativa deriva del equipo. “Esto se soluciona yendo a Vitoria y dejarnos lo que nos tengamos que dejar ahí para conseguir los tres puntos, no hay otra. Yo estoy a muerte con todos los que estamos ahí dentro. No estoy capacitado para valorar si debe seguir el entrenador o no, eso es una valoración que tiene que hacer la directiva y yo estoy a muerte con el míster, el cuerpo técnico y con el resto de mis compañeros”, apunta el capitán Morales, que apostilla. “No recuerdo la última vez que dejamos nuestra portería a cero. Fue justo antes de Navidad en un empate sin chicha en casa contra el Leganés tras otras tablas sin tantos en Sevilla. El Levante tenía aún otras sensaciones. Ahora todo se ha enrarecido a pesar del oasis momentáneo de aquel empate contra el Real Madrid en Orriols. El técnico López Muñiz busca soluciones y este lunes contra el Betis probó un once con dos puntas, Roger y Sadiku, un debutante, al que en la segunda parte reemplazó Pazzini. “Al final cuando estás en una situación así hay que corregir muchísimas cosas. Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes, pero intentábamos adelantarnos en el marcador porque luego pasa lo que pasa. No hemos sido capaces de concretar las ocasiones”, explica el entrenador asturiano.