Zidane: “No quiero perder a Gareth otra vez”

A Zinedine Zidane le preguntaron esta mañana en Valdebebas por los terribles hechos ocurridos anoche en Bilbao antes del partido entre el Spartak y el Athletic donde perdió la vida un ertzaina. "Sentimos mucho la muerte del policía de Bilbao y pensamos en su familia. A mí no me gusta nada la violencia, es muy mala. Cuando pasan estas cosas es muy difícil entenderlo. Lo que queremos todos es que los aficionados puedan ir al estadio con sus hijos y familiares para pasar un día feliz", comentó el técnico del Madrid. El presidente del club blanco, Florentino Pérez, es de los únicos, junto a Joan Laporta, que decidió acabar con los ultras.

En el Bernabéu recibe mañana el Madrid (16.15, beIN LaLiga) al Alavés que con Abelardo ha cosechado 22 de 33 puntos posibles. Sólo seis había sumado el equipo de Vitoria en las 13 primeras jornadas. "Es un equipo que nunca baja los brazos", analizó el técnico francés al que le preguntaron, como no, por Gareth Bale y por Dani Ceballos. ¿Le supo mal meter a Dani sólo para 28 segundos en el campo del Leganés? "Malísimo, lo siento mucho y además se lo he dicho. Estoy encantado con él, es encantador, trabaja y sigue trabajando aunque juegue poco. Sabe que es joven y que tiene que aprender. Me acuerdo de su partido en Mendizorroza [dos goles en la victoria por 1-2 del Madrid], ha jugado poco, pero no significa nada estoy encantado con él y sabe que tiene que seguir peleando", respondió Zidane. Cuando este verano fichó por el Madrid, el club le aconsejó salir cedido para tener minutos, pero el excentrocampista del Betis dijo que quería quedarse.

"¿Por qué Bale ha dejado de ser indiscutible?", le preguntaron a Zizou. "No es así, es un jugador importante de la plantilla y siempre lo será, está en un proceso, entrenándose para estar bien y meterse de lleno, a mí lo que me interesa es el equipo y la plantilla porque vamos a ganar con todos. Hay jugadores que no juegan casi nunca y se entrenan cada día y me importan mucho. Tenemos muchos partidos y voy a contar con todos", contestó el técnico francés. Bale, que no juega un partido entero desde septiembre, que reapareció en diciembre después de la enésima serie de lesiones musculares y que tiende a sufrir recaídas, ha sido suplente en tres de los últimos cinco partidos. La razón, según esgrimió Zidane esta mañana, es únicamente física.

"Dice que todos los jugadores para usted son importantes, pero Bale siempre ha tenido un estatus diferente por ser una estrella, ¿entiende que pueda estar más molesto que otros por ser suplente?", le insistieron al técnico del Madrid. "No sé, hay que preguntarle a él, lo que intentamos es que esté bien, que se entrene bien y esté metido. Lo que yo quiero es ver a Gareth al cien por cien, no lo quiero perder otra vez. Yo miro a todos los jugadores, su estado de forma, son importantes muchas cosas: vosotros preguntáis, pero detrás hay muchas cosas. Seguro que tendrá su papel importante, no lo ha tenido porque ha estado lesionado", contestó Zidane.

¿Le protege entonces porque tiene miedo a que se rompa?, le interrumpieron. "Tiene que estar bien para jugar todos los partidos, como jugamos cada tres días tenemos que estar atentos con todos los jugadores, mira lo que nos pasó con tres últimamente [Marcelo, Modric y Kroos]: hay mucho estrés y muchos partidos. Otro en mi situación haría jugar a 13-14, pero yo voy a contar con los 25 jugadores. Lo que quiero es la salud de mis futbolistas y que estén al cien por cien", concluyó.