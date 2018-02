“Defenderemos a Piqué y Busquets porque no incitaron a la violencia”

Piqué, en un entrenamiento de esta semana. En vídeo, las declaraciones de Vives. ENRIC FONTCUBERTA (EFE) / VÍDEO: ATLAS

La eliminatoria de cuartos de final de la Copa ha acrecentado la tensión entre el Barcelona y el Espanyol y los capítulos se suceden hasta por la vía ordinaria. Los cánticos descalificadores de ambas aficiones se unieron a un cruce de declaraciones que empezó con la bravuconería de Granero –que dijo que “para nada era el peor rival que les podía tocar”- y siguió con la fanfarronería de Piqué al tildar Espanyol de Cornellà, declaraciones que hirieron al club blanquiazul porque denunció a la Liga sus palabras como las de Busquets, que señaló no entender el porqué del festejo del triunfo en la ida cuando quedaba la vuelta.

Las alegaciones del Espanyol prosperaron y se les abrió expediente, medida habitual que simplemente indica que se estudiará el caso y recogerá alegaciones de ambos clubes. Y eso va a hacer el Barcelona, que cuenta con la ratificación de Piqué –“Es una obviedad que es de Cornellà como el Juventut es de Badalona”, dijo- y con la corrección del técnico Ernesto Valverde, que afirmó: “Es el Espanyol de Barcelona, es así”. Ahora es el club el que recoge el testigo. “No hablaremos de indignación, todos debemos respetarnos. Vamos a defender a nuestros jugadores porque entendemos que sus declaraciones no incitan a la violencia en ningún caso. Podrán ser compartidas o no. En el momento en el que se abra el plazo haremos las alegaciones oportunas ante el expediente abierto", reivindicó Josep Vives, portavoz del club azulgrana. Y agregó: “En el Barcelona respetamos mucho la libertad de expresión de las personas. De Piqué y de cualquier persona”.

Precisamente, desde el Espanyol también se recurrió al tema porque fue el delantero Gerard Moreno el que se expresó al respecto. “Estamos orgullosos de jugar en Cornellà-Prat. No me interesa el tema de Piqué, me interesa que afición y equipo vayamos unidos”, deslizó, al tiempo que añadió: “Quien tenga dudas de dónde se fundó el club que mire el escudo”.

El cruce de declaraciones llega, precisamente, antes del nuevo derbi, que se celebrará este domingo enmarcado en la competición liguera. El duelo se jugará en el estadio del Espanyol. "Vamos a tratar de jugar un buen partido. No hemos tenido ningún contacto con el Espanyol, pero nos presentamos a este encuentro con la intención de dejar esto a un lado. Es nuestra obligación no elevar la tensión. Debemos mantener la tranquilidad y plantearnos un derbi que va a ser competido y bonito", cerró Vives.