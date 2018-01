Valverde: “Es el Espanyol de Barcelona, es así”

Valverde, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Andreu Dalmau (efe) / atlas

La eliminatoria por los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Espanyol fue intensa en el campo y polémica tras los partidos. Tanto en el duelo de ida en Cornellà como en el de vuelta en el Camp Nou se escucharon, desde las gradas, insultos al equipo rival. Y, después de la clasificación azulgrana, Gerard Piqué se refirió al club blanquiazul como “El Espanyol de Cornellà” (su nombre oficial es Espanyol de Barcelona) mientras que Busquets enseñó su disconformidad con los muchachos de Sánchez Flores por como habían festejado la victoria en la ida. “Celebraron en Cornellà como si ya hubieran pasado ronda”, dijo el pivote. Al Espanyol no le gustó nada lo que pasó en el Camp Nou y solicitó a la Comisión Antiviolencia que investigue las declaraciones de los azulgrana y los cánticos que salieron del Espai D’Animació del estadio del Barcelona.

Ernesto Valverde, que tiene pasado blanquiazul, intentó bajar el soufflé. “Todo lo que pasó, lo enmarco dentro de la rivalidad del derbi, después de dos partidos intensos. A algunos les parece excesivo una cosa; a otros, otras. El Espanyol ha sido un gran rival, se lo reconocemos. Ha estado en la eliminatoria hasta el final”, dijo el técnico azulgrana. Y, con intención, remató: “Es el Espanyol de Barcelona, es así”. Al técnico del Espanyol, Quique Sánchez Flores, no le gustaron las declaraciones de Piqué. “A mí las personas no me ofenden, pero sí defiendo a mi equipo y a mi profesión. Saber ganar es tan o más importante que saber perder”. Pero Valverde, de nuevo, buscó rebajar la tensión. “Respeto la opinión de Quique. Lo que he tenido que decir ya lo he dicho. El derbi será un partido de fútbol más y no otra cosa”, remató el entrenador azulgrana. El próximo 4 de febrero el Barça volverá a visitar el campo del Espanyol por LaLiga.

Pero Valverde quiere ir paso a paso. “Antes, tenemos el Alavés y el Valencia”. El Barça recibe mañana al cuadro vasco (20.45), que sumó 13 de los últimos 21 puntos en LaLiga. “Está en su mejor momento. Se les nota que están bien. Han hecho una gran eliminatoria de Copa ante el Valencia y están consiguiendo muchos puntos. La llegada de Abelardo les ha revitalizado. Tiran la presión alta, son un equipo valiente, tienen jugadores de calidad arriba y en los costados. Se sienten optimistas. Vendrán a intentar ganar, como la pasada temporada, en la que se llevaron los tres puntos”, aseguró el Txingurri, que no quiere que sus jugadores se relajen. “No podemos tener descuidos. Tenemos argumentos para ganar y tenemos que asegurar nuestra posición, no dejar entrar las corrientes optimistas. En enero o febrero no se gana nada”, subrayó.

Entiende el técnico azulgrana que el Alavés no llegará tocado físicamente al Camp Nou, después de caer por penaltis ante el Valencia en la Copa. “Nosotros jugamos el jueves... Todo depende de las sensaciones que saques del partido. El Alavés, pese a perder por penaltis, salió reforzado en cierta medida. Perdieron, pero salieron reforzados como equipo”, concluyó Valverde.