Nadal se engrasa con Mayer

Para el nutridísimo pelotón de jugadores que agrupa a la clase media del tenis, definitivamente, Rafael Nadal es un verdadero tormento. Uno de ellos es el argentino Leonardo Mayer, 52 del mundo y que en las seis ocasiones que se ha cruzado con el actual número uno ha salido trasquilado. Recientemente le ha ocurrido un par de veces: hace cuatro meses en Nueva York y esta vez en Melbourne; en la primera al menos logró arañarle un set, pero en esta ocasión Nadal le dejó todavía menos migas y eso que el español no llegó a meter la sexta marcha en ningún momento.

Suficiente, en cualquier caso, para progresar en Melbourne (6-3, 6-4 y 7-6, en 2h 38m) y citarse en la tercera ronda con el bosnio Damir Dzumhur, otro de esos proletarios que está lejos de la burguesía del circuito y que aspira a días de gloria puntuales. Y el suyo, cosas de la vida, fue precisamente ante Nadal, al que superó la única vez que se han cruzado en la pista. Ahora bien, hay trampa: aquel día, en Miami, al balear le retiró un golpe de calor, no el tenis de Dzumhur. No obstante, el balcánico tendrá para siempre el laurel de haber vencido al gigante en un partido oficial.

El bosnio (25 años, 30 de la ATP) aparece ahora en el horizonte, pero antes fue el turno de Mayer y el argentino le puso todas las ganas del mundo, como siempre, pero a su potente derecha le acompaña un revés de mantequilla que le desinfla una y otra vez. Y eso, ante Nadal, es algo así como abrirse una herida en medio de un tanque de tiburones. Si el primer día Víctor Estrella Burgos le habilitó con un serial de reveses cortados, este miércoles Mayer le facilitó las cosas con un reverso a una mano que cedió constantemente ante la bola picante del español.

"En general, diría que lo he hecho todo prácticamente bien, diría que nada mal", analizó ante los periodistas. "He cometido solo 10 errores no forzados, en 2h 38m, y son muy pocos; he metido 40 golpes ganadores... En general, diría que ha sido muy bueno", repasó antes de referirse a su próximo escollo: "Dzumhur sabe jugar al tenis, tácticamente se equivoca muy poco y te regala cero. Es un jugador que si no estás bien te va a ganar".

Mayor frescura, mejores automatismos

No quedará este partido con Mayer para el recuerdo, porque de hecho fue más bien plano; le bastó a Nadal una ruptura tempranera en el primer parcial, conservar el servicio en el segundo y otro quiebre en el tercero –con réplica, pero abortada en el tie-break– para cerrar el día sin mayor complicación. Y eso, así lo dice él, es lo que cuenta ahora a fin de cuentas. Necesita rodaje y Mayer (buen tenista, pero muy tierno a la vez) le permitió desarrollar un punto más de juego que Estrella, de modo que se marchó satisfecho. Físicamente ofreció más frescura y continuó engrasando los automatismos que demandan estos primeros compases de la temporada, más aún con su retorno tardío a la competición.

De esta forma, Mayer cayó como fruta madura. Mayer, Estrella Burgos (79), Pablo Cuevas (36), Hyeon Chung (55), Jared Donaldson (56), Karen Khachanov (42), Andrey Rublev (53), Alexandr Dolgopolov (64), Taro Daniel (121), Dusan Lajovic (85), Donald Young (43), John Millman (137)… y tantísimos otros ocupantes de la zona media de la pirámide a lo largo del último año. Conclusión: Nadal es una pesadilla para todos ellos.