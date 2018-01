Yerry Mina: “Di un salto de la cama al suelo cuando me dijeron que ya era jugador del Barça”

Después de firmar, junto al presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, su contrato hasta junio de 2023 con el club azulgrana, Yerry Mina (Guachené, Colombia; 23 años) compareció en el Camp Nou. Saltó al campo con el uniforme del Barça. Hasta allí, todo formal. Pero antes de pisar por primera vez el césped de su nueva casa, Mina se quitó las botas, también las medias. ¿El motivo? Un versículo del viejo testamento: “Todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro”. El central colombiano concluyó su explicación. “Mi mamá es muy apegada a Dios y yo también. Es algo que hago solo en mi casa. Quiero sentir el campo”, dijo.

Contó Yerry Mina que estaba tranquilo a pesar de que su fichaje por el Barcelona tardó en cerrarse. Sin embargo, cuando su tío y representante, Yair, le avisó de que sería jugador del Barcelona descargó toda la tensión acumulada. “Me dijo que preparase la maleta, pero ya la tenía preparada. Salté de la cama al suelo de la felicidad. Mi papá, mi mamá, mi novia, todos se erizaron”, explicó el central, de 1,95, que será el primer colombiano que jugará en el Barcelona. Este sábado, 8.552 aficionados recibieron a Mina. No faltaron, por supuesto, banderas del país cafetero. “Esto es histórico, un colombiano en el Barcelona”, subrayó un seguidor colombiano.

Mina, que ya conoció a Leo Messi –“Es el mejor del mundo, me sorprendió su humildad. Se me erizó la piel cuando se me acercó”, subrayó sobre el 10-, está ansioso por comenzar a trabajar esta tarde junto a sus compañeros. “Lo estoy tomando con mucha tranquilidad. Como todo jugador puedes tener un poco de nervios, pero ahora solo quiero ir a entrenar”, dijo el central, que acostumbraba a celebrar sus goles a puro baile. Un ritual que todavía no sabe si repetirá en el Camp Nou. “Intentaré controlar la adrenalina y me adaptaré a lo que diga el grupo”, sostuvo.

ampliar foto Yerri Mina, descalzo, en su primer día en el Camp Nou. David Ramos Getty Images

“Siempre he seguido a grandes volantes y grandes centrales, como son Piqué, Masche, ... Umtiti me gusta también, Vermaelen. Para mí es gratificante estar con ellos aquí. El Barcelona es un gran club y se nota en el buen ambiente que hay. Quiero ir paso a paso, conociéndolo todo y aprendiendo de mis compañeros”, concluyó Mina, que tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.