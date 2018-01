El Barça cede a Arda Turan al Basaksehir turco

Arda Turan jugará cedido por el Barcelona en el Basaksehir de Estambul. El acuerdo es por lo que resta de temporada y dos más y establece que el club azulgrana puede traspasar a Turan durante los periodos que marca la UEFA, las llamadas ventanas, y también que recibirá un variable en función de su rendimiento. Por su parte, el Basaksehir se reserva una opción de compra.

Arda, de 30 años, fichó por el Barcelona en julio de 2015 procedente del Atlético de Madrid. El club azulgrana pagó por el traspaso 34 millones más siete en variables. Arda no pudo debutar hasta enero de 2016 debido a la sanción que le había impuesto la FIFA al club azulgrana. El jugador turco no logró hacerse un hueco en el equipo y esta temporada prácticamente no contaba para el entrenador Ernesto Valverde.

Tampoco en la etapa de Luis Enrique consiguió hacer valer su polivalencia, ya que se trata de un jugador capaz de adaptarse a la posiciones de interior y extremo derecho y izquierdo.

En junio, Arda renunció a jugar en la selección turca, después de rebelarse contra las críticas tras un mal partido ante Croacia.