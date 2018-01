El sudoku navideño del baloncesto sale a cuenta

Muchos jugadores de la Liga Endesa, aquellos que no son internacionales, que pertenecen a equipos no clasificados para la Copa o que no juegan torneos europeos, estarán tres semanas sin competir. El torneo liguero se interrumpirá entre la 20ª jornada, el 10 y 11 de febrero, y la 21ª, que se disputará el 3 y el 4 de marzo.

El paréntesis se ha programado para que se dispute la Copa del Rey, entre el 15 y el 18 de febrero en Gran Canaria, y los partidos de clasificación para el Mundial, el 23 y el 26 de febrero, contra Bielorrusia y Montenegro.