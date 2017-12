El Sevilla destituye a Berizzo

FOTO: Berizzo, en Anoeta, su último partido como entrenador del Sevilla. / VÍDEO: Declaraciones del presidente del club, José Castro Carmona. ANDER GILLENEA (AFP) / ATLAS

El Sevilla ha destituido a Eduardo Berizzo como entrenador de la primera plantilla. Ha sido la principal decisión tomada por el consejo de administración del conjunto andaluz, reunido en el Ramón Sánchez Pizjuán para analizar el rendimiento del primer equipo. A pesar de que el Sevilla se encuentra en la quinta plaza y en los octavos de final de la Liga de Campeones y de la Copa, los rectores del conjunto andaluz han decidido prescindir de Berizzo y su cuerpo técnico por las sensaciones que desprende un equipo que no ha ganado en los cuatro últimos partidos disputados. Además, las goleadas recibidas ante equipos como el Valencia, el Spartak de Moscú, el Madrid o la Real Sociedad han acabado por colmar la paciencia con el entrenador argentino. El objetivo del equipo sevillano es la cuarta plaza, ahora a dos puntos del Madrid, que tiene un partido menos.

"Es una decisión dolorosa, pero no hemos tenido más remedio que tomarla. El fútbol es así. El Sevilla no va en la línea que creemos oportuna para conseguir los resultados que esperamos. Hemos mostrado que no nos tiembla el pulso. Veíamos que el proyecto no iba en la línea adecuada", ha afirmado José Castro, presidente del Sevilla, quien añadió que los técnicos están buscando de forma activa a un nuevo entrenador para el equipo andaluz. "Hemos contactado con algunos técnicos y en breve habrá una decisión. Estamos a tiempo, con toda una segunda vuelta por delante, para que el equipo reaccione. Estamos quintos, pero el equipo no venía haciendo un buen juego y algunos partidos han sido muy decepcionantes", añadió.

El consejo del Sevilla ha tomado la decisión de destituir a su técnico después de superar algunas dudas. Una de ellas, muy importante, el hecho de que Berizzo haya sufrido un cáncer de próstata, del que fue operado el pasado 28 de noviembre. El técnico ha recibido la noticia de su destitución mientras pasaba los primeros días de vacaciones en Madrid con su familia, ya que no ha podido desplazarse a Argentina porque los médicos desaconsejan que viaje en avión.

Berizzo tenía dos años más de contrato con el Sevilla, de donde llegó procedente del Celta, al que dirigió las últimas tres campañas. Con el cuadro gallego llegó a las semifinales de la Liga Europa, cayendo ante el Manchester United. Se trata de la primera destitución de un entrenador en el Sevilla a mitad de temporada desde que en febrero de 2013 Unai Emery llegara en sustitución de Michel. Berizzo fue operado hace menos de un mes de un cáncer de próstata, por lo que su ayudante Ernesto Marcucci estuvo dirigiendo al equipo este mes de diciembre hasta los partidos frente al Levante y la Real Sociedad.

El Sevilla ha anunciado que ha comenzado ya las gestiones para la contratación de un nuevo entrenador, que tomará las riendas del primer equipo andaluz a la vuelta de las vacaciones de Navidad. El preferido por los rectores del Sevilla para su banquillo es Laurent Blanc, aunque el entrenador francés no parece muy dispuesto a aceptar la oferta que le ha hecho el conjunto andaluz.

Ha llamado mucho la atención la reacción de Quique Setién, entrenador del Betis, quien fue preguntado por la destitución de Berizzo después de la derrota de su equipo ante el Athletic. "Me deja sorprendido la destitución de Berizzo dada la trayectoria del Sevilla en todas las competiciones a menos que haya podido influir su enfermedad en esta decisión. Creo que es un gran entrenador y que lo estaba haciendo muy bien", afirmó el entrenador del Betis.