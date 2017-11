El Valencia apunta a Messi

La Liga atisba la posibilidad de un cambio de rumbo este domingo en Mestalla, donde apenas quedan entradas para el partido entre el segundo y el primero, separados por cuatro puntos (30 y 34). El Valencia de Marcelino llega de dulce al encontronazo con la dictadura de Leo Messi, que ayer recibió en Barcelona su cuarta Bota de Oro.

Desde Nueva York no se lo perderá David Villa, ex de ambos equipos, que señala también al argentino: “El gran enemigo es Leo. Descansó frente a la Juve y solo jugó media hora. Estará más fresco. El Valencia tendrá que trabajar mucho para pararlo. Siempre juega a un nivel muy alto, pero ahora creo que está en un estado de forma excelente”, dice a EL PAÍS el delantero que ve a Marcelino capaz de encontrar un antídoto: “Si hay alguien capaz de pararlo, ese es Marce. No me sorprende lo que está haciendo. Ya dije hace que estaba seguro de que iba a cambiar el rumbo del equipo y del club. Su gran trabajo me ha dado la razón. Es humilde, valora su profesión, tiene muchos conocimientos en el fútbol y ha evolucionado sin parar desde que empezó. Es un grandísimo entrenador”.

El técnico lleva toda la semana trabajando a puerta cerrada en su laboratorio de Paterna buscando el modo de enjaular al argentino: “No tengo la clave para parar a Messi. No juego y no soy más listo que nadie. Es fácil dar opiniones para contrarrestarlo pero intentaremos que participe lo menos posible. Anular a Messi nadie lo ha hecho, y especialmente en partidos de este nivel es cuando suele dar su máximo rendimiento”, admite, escondiendo sus bazas.

Gayà, el lateral izquierdo, también tiene a Messi en la cabeza: “Es el mejor jugador del mundo y cuando tiene el balón siempre pasan cosas diferentes. Es verdad que a veces es imparable, pero tenemos que hacer que no se gire, que no levante la cabeza, y estar muy encima de él”.

ampliar foto Villa y Messi, en la temporada 2009-2010. Alejandro Ruesga

El excapitán blanquinegro David Albelda, emblema para muchas generaciones, cree que el Valencia tiene armas para combatir al Barça: “Es mejor el Valencia que el Barça en este momento puntual de la temporada. Llega mejor al partido porque tiene mucha claridad, le veo pocas lagunas y genera y convierte muchas ocasiones de gol. El Valencia no es un cualquiera. Castigará al Barça a la contra y con la presión alta. Me llaman la atención que no tiene un estilo propio, sino que se adapta al partido. Cambia conforme cambia el partido. Lo vimos en Cornellà”, recuerda.

El Barça, dice Albelda, “no es tan vistoso como lo era el de Guardiola o el de Luis Enrique, pero al final los resultados no engañan y solo ha cedido un empate frente al Atleti en un partido que mereció ganar. El Barça ya no te pelea la posesión como antes, pero en defensa es muy solidario, aunque la baja de Piqué es un problema. Tiene a Ter Stegen, que no es que esté en un gran momento, es que es muy bueno y, claro, tiene a Messi, que es una barbaridad”.

Andrés Palop, exportero del Valencia, comparte opinión con Albelda: “El partido llega en el mejor momento del Valencia. Las sensaciones que desprende este equipo son extraordinarias. El Valencia actual tiene mejores armas y su estado de forma es magnífico. Llega en un momento inmejorable para competirle de tú a tú al Barça”.

El Barça, sigue Palop, “no es tan potente como el de otras temporadas pero tiene la misma entidad, y a Leo Messi. Tienen equilibrio y seguridad defensiva con Piqué y Umtiti; por eso la baja de Piqué le hará daño. Ter Stegen está aportando porque es uno de los mejores porteros del mundo. El Barça está construido para jugar en campo contrario y en ataque y el Valencia con su velocidad, claridad de ideas, profundidad y finalización tendrá su oportunidad”.

También lo cree Messi, que será el más vigilado de la noche: “Saben a lo que juegan y lo que hacen, juegan una vez por semana y descansan y llegan bien a los partidos”, dijo ayer en Barcelona.