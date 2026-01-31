Los Lobos: cuando la música norteamericana suena a dulce gloria

Son una de esas bandas norteamericanas que bien podrían ser entendidas como una seña de identidad del vasto territorio estadounidense. Uno de esos valores fijos de un país que todavía, pese a los desmanes de su presidente y su equipo de multimillonarios tecnócratas, sigue inspirando grandes ideas en su ancha cultura. Y, por tanto, en su vibrante escena musical. Son Los Lobos, grupo cuyo recorrido artístico destapa las esencias de la mejor música de raíces norteamericana.

Salidos de Los Ángeles a mediados de los setenta, Los Lobos se dieron a conocer a Estados Unidos tras el éxito que cosecharon en 1987 con una versión de ‘La Bamba’, de Richie Valens. A partir de ahí, se mostraron mucho más ambiciosos e interesantes que la banda de folk mexicano que recorría el estado de California como una formación de resistencia proletaria entre la comunidad latina. Discos fabulosos como By the Light of the Moon o Kiko recogían toda una gama de influencias como rock, blues, tex-mex, country, R&B y folk. Obras con sonidos dispares, abrazados a las carreteras secundarias desde la gran metrópoli de Los Ángeles, que reconocieron el talento de sus tres grandes espadas: guitarrista y acordeonista David Hidalgo, el guitarrista César Rosas y el percusionista Louie Perez.

Currantes y orígenes latinos, Los Lobos representaron una estupenda rara avis en la música estadounidense. Se erigieron en una vía propia dentro de la amplia autopista de lo que en España se dio en llamar Nuevo Rock Americano. Amigos de The Blasters, captaban como los propios hermanos Alvin que lideraban The Blasters una alternativa llena de pundonor de roots con envoltorio contemporáneo.

Sin embargo, la banda pasó por años de zozobra y llegaron al siglo XXI con un perfil bajo hasta que fueron otros músicos quienes más hicieron hacer por revindicar su identidad. Siempre favoritos entre otros músicos, colaboraron con varios de sus artistas predilectos en el álbum The Ride, en 2004. Un chute de revitalidad y posicionamiento en la memoria de la música norteamericana acompañados de gente tan espléndida como Mavis Staples, Dave Alvin, Richard Thompson, Elvis Costello y Rubén Blades. Hasta Bob Dylan se los llevó de gira como teloneros.

Hoy, tras casi medio siglo de existencia, David Hidalgo y los suyos siguen siendo un referente de primer nivel de una Americana que suena a dulce gloria en su amalgama de estilos. Giran por España con conciertos en Santiago de Compostela en la estupenda sala Capitol el miércoles 4 de febrero, el jueves 5 en Barcelona en la sala Apolo y el viernes 6 en Madrid en la sala Wagon. Oportunidades perfectas para disfrutar de un conjunto extraordinario.