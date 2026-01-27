¿Cuántos años tiene esta casa?

Los arquitectos Emiliano López y Mónica Rivera apuestan por una idea del tiempo amplia: la que actualiza las tradiciones en lugar de oponerlas

Esta vivienda en El Port de la Selva (Girona) tiene un nombre descriptivo, la Casa Sobrevent está pensada para proteger a sus inquilinos de lo incómodo, la Tramontana, el fuerte viento del norte, y, a la vez, para conducirles hacia lo mejor del lugar: las vistas sobre la bahía.

Así, la vivienda es a la vez cobijo y pedestal. Y para hacer convivir esos contrarios despliega dos escaleras, una central y otra exterior, que conectan los espacios y multiplican los recorridos. La escalera exterior asciende desde el porche hasta la cubierta para acercarse a las vistas náuticas. Allí, una pérgola, confiada a plantas trepadoras de hoja caduca, coronará la casa, la naturalizará, la camuflará y protegerá así el disfrute de los habitantes del exceso de sol.

JOSE HEVIA BLACH

La escalera interior, en cambio, continúa el suelo —y la chimenea— de terracota. Tiene un carácter recogido y sin embargo escultórico. Es la única curva en una vivienda loosiana de geometría pura en un volumen compacto que habla a la vez de modernidad y de tradición. ¿Cómo lo hace? Entendiendo que no son conceptos contrapuestos.

Escalera interior de la vivienda. JOSE HEVIA BLACH

De un lado, las gruesas paredes cerámicas —acabadas en mortero de cal— aluden a una tradición milenaria y, por lo tanto, fuera del tiempo. ¿Cómo actualizan los arquitectos entonces una tradición milenaria? Mas allá de con la tecnología —oculta— y con los materiales —más eficaces—, la casa trabaja los umbrales, el espacio intermedio, y —sobre todo— establece varias vías de comunicación vertical y horizontal.

El interior de la vivienda actualiza la casa mediterránea. JOSE HEVIA BLACH

En esta vivienda —de cuatro habitaciones de tamaño similar— no hay jerarquía. Y sí comunicación. Curiosamente, la comunicación vertical doble, con una escalera interior y otra exterior, no sacrifica la intimidad. Ni, casi, el espacio que, en cambio, parece multiplicar.