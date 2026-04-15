La Orquesta de Valencia debuta en la icónica Sala Dorada de Viena

La formación, dirigida por Alexander Liebreich, actúa en el Musikverein, donde se celebra el concierto de Año Nuevo, con el dúo pianístico Silver-Garburg como solista

La Orquesta de Valencia (OV) debutará este jueves en una de las salas de conciertos más icónicas del mundo, la Sala Dorada del Musikverein de Viena, donde se celebra el Concierto de Año Nuevo y reside la prestigiosa Orquesta Filarmónica de la capital austriaca. La formación valenciana ofrecerá un concierto en la Großer Saal dentro del ciclo Jeunesse-Musikerleben, bajo la batuta de su director titular y artístico, Alexander Liebreich, y con el dúo pianístico Silver-Garburg como solistas.

Se trata de la octava salida internacional de la OV desde que la formación inició su proyección exterior en 1950, bajo la dirección de José Iturbi, siete años después de su creación en el seno del Ayuntamiento de Valencia. Vicente Llimerá, el director del Palau de Música, sede de la formación, sostiene que “esta presencia en el Musikverein no es un hecho aislado, sino el resultado de una estrategia sostenida de internacionalización, que sitúa a nuestra orquesta en el mapa de los grandes circuitos musicales europeos”.

El repertorio ofrece la obertura de L’arbore di Diana, del valenciano Vicente Martín y Soler; la Suite nº 2 de Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel; y el Cuarteto para piano nº 3 de Johannes Brahms, en versión concierto para piano a cuatro manos y orquesta, titulada Werther, en arreglo de Richard Dünser (estreno en Austria), que será interpretada por el dúo formado por Sivan Silver y Gil Garburg. El programa se cierra con el poema sinfónico Así habló Zaratustra, de Richard Strauss. El público valenciano ya pudo escuchar el programa el pasado viernes, 10 de abril, en la Sala Iturbi del Palau de la Música, con los mismos intérpretes.

La actuación de la OV en Viena se suma al esfuerzo de otras formaciones españolas, más allá de la ONE (Orquesta Nacional de España), por actuar en escenarios internacionales. El pasado viernes, la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Roberto González-Monjas, inició en Bristol una gira sin precedentes por el Reino Unido.

“La calidad de las orquestas españolas ha subido muchísimo en los últimos tiempos y, por lo tanto, si sube la calidad, sube el interés del mercado por ellas, esa es la clave“, señala Josep Maria Prat, promotor musical y responsable del ciclo La Filarmónica de Madrid, entre otros.

No obstante, el elevado coste de desplazamiento de una orquesta pública formada por entre 70 a 100 músicos, dependiendo del programa, sigue siendo uno de los principales obstáculos para las giras internacionales. “Ese es el gran problema, pero las orquestas se están moviendo mucho y aprovechando las oportunidades”, indica el crítico musical de EL PAÍS Pablo L. Rodríguez. El dinero que ofrecen los promotores a las orquestas por actuar no cubren los gastos.

La OV ha sido invitada a particpar en un ciclo que se desarrolla en la Sala Dorada. “La visita a Viena, una de las más importantes capitales musicales del mundo, y la actuación de la Orquestra de València en la legendaria Sala Dorada del Musikverein, revelan el dinamismo e impulso artístico que está adquiriendo la formación musical”, destaca el concejal de Cultura, José Luis Moreno. Además, la actuación “se enmarca dentro de las acciones estratégicas de València Music City, que busca potenciar la marca musical valenciana a nivel internacional”, subraya el director general del proyecto, Juan Pablo Valero.

Es habitual encontrar entre los integrantes de algunas de las mejores orquestas del mundo a músicos valencianos de viento, formados en la rica cantera de las sociedades musicales que proliferan por todo el territorio valenciano, conformando un tejido asociativo, cultural y educativo de primer orden. La Comunidad Valenciana concentra el mayor número de bandas de música de toda España.

La ciudad de Valencia cuenta con dos orquestas principales: la de Valencia, de titularidad muncipal, con sede en el Palau de la Música, y la de la Comunidad Valenciana, autonómica, formación titular de la ópera del Palau de les Arts. Ambos complejos están ubicados en el antiguo cauce del río Turia, convertido en un enorme jardín, y separados por poco más de un kilómetro de distancia.

La vocación internacional de la Orquesta de Valencia se manifestó tempranamente en una ambiciosa gira que realizó por Francia y Gran Bretaña en el año 1950, que fue posible gracias a la labor del célebre pianista, compositor y director de orquesta valenciano José Iturbi. El periplo musical constó de 24 conciertos: 13 de ellos en Gran Bretaña, y otros 11 en Francia, según apunta una nota de prensa del Ayuntamiento, dirigido por María José Catalá, del PP. La siguiente gira tuvo lugar en 1996, y tuvo como destino Italia y Turquía, bajo la dirección de Manuel Galduf, la formación musical valenciana actuó en el Festival de Roma y en el 44º Festival Internacional de Música de Ravello, junto al virtuoso violonchelista y director de orquesta Mstislav Rostropóvich.

En 2002, la orquesta participó en el festival Schleswig-Holstein bajo la dirección de Miguel Ángel Gómez-Martínez, con la colaboración del guitarrista Pepe Romero. Esta presencia se integró en una extensa gira en 2003 por diversas ciudades alemanas, en las que también participaron la soprano Isabel Monar y el violonchelista Mischa Maisky.

En 2005, la OV visitó la Tonhalle de Zúrich, dentro del festival Tage der Neue Musik, bajo la dirección de Yaron Traub. En 2008, protagonizó un nuevo periplo centroeuropeo por Austria y la República Checa. En 2010, se llevó a cabo otra gira por Alemania; y más recientemente, en 2022, la OV visitó la Sala Gaveau de París, bajo la dirección de Alexander Liebreich.

La Orquestra de la Comunitat Valenciana del Palau de les Arts fue creada hace 20 años por Lorin Maazel y inició en 2007 su periplo internacional en el Teatro La Fenice de Venecia bajo la batuta del maestro estadounidense (fallecido en 2014). Ha actuado en escenarios de China, Alemania o Abu Dhabi.