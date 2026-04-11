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Cultura
Toros

Comienza el ciclo continuado de festejos de la Feria de Abril

Desde este sábado hasta el domingo 26 de abril se anuncian 13 corridas de toros, un espectáculo de rejoneo y una novillada

El torero José Antonio Morante de la Puebla durante la primera corrida del abono taurino en la Maestranza de Sevilla, a 5 de abril de 2026, Domingo de Resurrección.Joaquín Corchero (Europa Press)
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Con Morante de la Puebla como protagonista absoluto del ciclo, especialmente después de las dos orejas que cortó el pasado Domingo de Resurrección, hoy comienza el ciclo continuado de festejos de la Feria de Abril —con la excepción del lunes 13, que no habrá festejo—, que comprende 13 corridas de toros, un espectáculo de rejoneo y una novillada hasta el 26 de abril, cuando se apaguen los farolillos del real.

Además del artista sevillano, el abono serial descansa sobre un grupo de toreros formado por Roca Rey, Juan Ortega, Pablo Aguado, Borja Jiménez, José María Manzanares y Daniel Luque, y los jóvenes Víctor Hernández, Javier Zulueta, Molina, Fabio Jiménez y Aarón Palacio.

Nada se puede reseñar en el apartado de los toros, porque figuran los mismos hierros de todos los años, con las únicas novedades de la presentación de Álvaro Núñez y Puerto de San Lorenzo y el doblete de Garcigrande y Hnos. García Jiménez.

Los descuentos aprobados por la empresa Lances de Futuro han permitido el aumento del número de abonados, que han pasado de 2.610 a 3.513, con un total de 903 nuevos clientes fijos respecto al año pasado.

Según ha confirmado a este periódico el empresario José María Garzón, hasta el día hoy sábado están confirmadas siete tardes de ‘no hay billetes’.

Toda los festejos de la Feria, a excepción del espectáculo de rejoneo del domingo 19, serán retransmitidos por televisión entre Canal Sur y la plataforma privada Onetoro TV.

El número de abonados ha aumentado un 34,6% (903 más que el año pasado) y se sitúa en 3.513

Los carteles son los siguientes:

Sábado 11. Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez (toros de Alcurrucén).

Domingo 12. Álvaro Lorenzo, Rafa Serna y Molina (toros de Fuente Ymbro).

Martes, 14. Novillada. Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte (novillos de Talavante).

Miércoles 15. Miguel Ángel Perera, David Galván y Aarón Palacio (toros de Santiago Domecq).

Jueves 16. Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández (toros de Álvaro Núñez).

Viernes 17. Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado (toros de Domingo Hernández).

Sábado 18. Manuel Escribano y Borja Jiménez, mano a mano (toros de Victorino Martín).

Domingo 19. Espectáculo de rejoneo. Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza (toros de El Capea).

Lunes 20. Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo (toros de Hnos. García Jiménez).

Martes 21. José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque (toros de Núñez del Cuvillo).

Miércoles 22. Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda (toros de El Parralejo).

Jueves 23. José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta (toros de Victoriano del Río/Toros de Cortés).

Viernes 24. Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado (toros de Juan Pedro Domecq).

Sábado 25. El Cid, Fortes y José Garrido (toros de La Quinta).

Domingo 26. Manuel Escribano, Pepe Moral y Román (toros de Miura).

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