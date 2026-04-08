Curro Vázquez gana el Premio Nacional de Tauromaquia alternativo

El galardón creado tras la supresión del que concedía el Ministerio de Cultura destaca la actuación del torero jiennense en el festival celebrado en Las Ventas el 12 de octubre

El torero retirado y apoderado Curro Vázquez (Linares, 74 años) ha sido galardonado con el Premio Nacional de Tauromaquia, correspondiente al año 2025, a propuesta del jurado reunido hoy en Santander. Es la segunda edición de este galardón convocado por el Senado, junto con la Junta de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Gobierno de Aragón, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León, Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Toro de Lidia, tras la supresión del que concedía el Ministerio de Cultura.

El jurado ha elegido al torero jiennense “por su actuación en el festival celebrado en la Plaza de Toros de Las Ventas el pasado 12 de octubre, una cita que trascendió lo meramente artístico para convertirse en un acontecimiento de afirmación cultural”, según un comunicado de la Fundación Toro de Lidia.

Asimismo, el jurado ha señalado que la participación de Curro Vázquez en dicho evento “no solo aportó el peso de la experiencia y el magisterio, sino que actuó como un puente entre generaciones, acercando a los públicos más jóvenes una concepción profunda, clásica y perdurable del toreo”.

Además, tal y como queda reflejado en el acta de la reunión, el jurado ha manifestado que “más allá de este hito reciente, la figura de Curro Vázquez se define por una vida entera de compromiso con la tauromaquia. Su dedicación constante, tanto en los ruedos como fuera de ellos, ha contribuido de manera decisiva a la preservación, defensa y difusión de este patrimonio cultural. Su legado no se limita a su carrera profesional, sino que se extiende a su papel como referente, formador e inspirador de nuevas generaciones”.

‘El Curro de Madrid’

Curro Vázquez nació el 1 de mayo de 1952 en Linares, Jaén. Debutó con picadores en Vistalegre, Madrid, plaza que también fue escenario de su alternativa el 12 de octubre de 1969 con José Fuentes como padrino en un mano a mano en el que resultó gravemente herido.

Es, según ha señalado la Fundación Toro de Lidia, uno de los toreros más destacados en su paso por Las Ventas, donde ha toreado en 82 ocasiones. En el recuerdo quedan faenas como el toro de Salvador Domecq en 1981, el de Victorino Martín en 1989 o la lluviosa faena en 1994 con un morlaco de Alcurrucén.

Fue bautizado por sus seguidores como ‘El Curro de Madrid’. “Un torero que basa su toreo en la pureza, plantas asentadas y dando el pecho mientras acompaña las embestidas. No tuvo una carrera nada fácil, muchos altibajos, baches y superaciones, pero la ilusión nunca se ha desprendido de él y siempre ha soñado con su faena perfecta”, destacó la Fundación.

El pasado 12 de octubre aceptó regresar, a sus 74 años, por su amistad con ‘Antoñete’, por el reencuentro con la plaza fundamental en su trayectoria y por la implicación de Morante de la Puebla. Toreó un novillo de Garcigrande. “Este acontecimiento fue la guinda de su carrera, un regalo para todos los aficionados que recordarán durante toda su vida. Cortó dos orejas y salió a hombros del coso venteño acompañado de toda la afición madrileña”, según la Fundación.

El premio está dotado con 30.000 euros, el mismo importe que el correspondiente a los Premios Nacionales de Cultura, y será entregado el próximo 27 de abril a las 13:00 horas en el Senado. En la pasada edición, el galardón recayó en el cineasta Albert Serra y la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia.