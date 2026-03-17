‘De barro y oro’, autorretrato de 26 toreros de época

De barro y oro. Autorretratos de toreros es el título de la primera obra literaria del periodista y apoderado taurino Nacho de la Serna, en la que, a través de una serie de entrevistas, da forma al “autorretrato” de 26 toreros de época, ya retirados y que, unos más que otros, dejaron su huella en el mundo de la tauromaquia.

Manili, Julio Aparicio, Pepe Limeño, Raúl Sánchez, Joselito, Ángel Teruel, Chamaco, Tito de San Bernardo, Manolo Cortés, Niño de la Capea, Jaime Ostos, José Fuentes, Luis Alfonso Garcés, Pepe Luis Vázquez, Antonio Sánchez Puerto, José Antonio Campuzano, Curro Romero, el Puri, Julio Pérez Vito, Emilio Muñoz, Pepe Luis Vargas, Roberto Domínguez, Santiago Castro Luguillano, Luis Francisco Esplá, Tinín y Conchita Cintrón son los grandes protagonistas de esta obra. “Son 26 entrevistas muy sinceras y reveladoras de toreros retirados de toda condición. Un libro de contrastes, de los que triunfaron y los que no, pero todos dejaron su impronta y su huella en la historia del toreo”, señala Nacho de la Serna (Madrid, 1972) a Efe.

Publicado por la editorial El Paseíllo, ‘De barro y oro’ cuenta con la presentación de una de las plumas más prestigiosas dentro del periodismo taurino, Ignacio Álvarez Vara, Barquerito, quien revela que estas entrevistas “guardan el descubrimiento de un mundo mal conocido, la llegada al fondo del misterio personal que todo torero lleva consigo”. “Un libro que nos acerca al lado menos convencional y más extremo de los hombres que se visten de luces, toreros de aura y éxito, pero juguetes rotos también”, añade Barquerito.

Las entrevistas se publicaron entre 2007 y 2013 en la revista mensual de la empresa Taurodelta, empresa que regentaba entonces la plaza de Las Ventas, y donde el autor ejercía como jefe de prensa. De todas ellas escribe Barquerito que “se iban convirtiendo en autorretratos despojados de hojarasca y fatuas pretensiones, en sinceras y hasta apasionadas autobiografías y, de paso, atando cabos y si proponérselo ninguna de las dos partes, en una historia del trasfondo más desconocido del toreo de los últimos 50 años”.

De barro y oro supone el debut literario de Nacho de la Serna, apoderado de profesión y periodista y miembro de una familia con importantes raíces taurinas. Nieto del que fuera matador de toros Victoriano de la Serna, él mismo probó suerte como profesional y llegó a debutar como novillero en Vinaroz (Castellón) el 24 de julio de 1994 junto a Javier Conde y el Macareno.

Su padre, José Ignacio de la Serna, fue también torero además de un reconocido apoderado, campo en el que trabaja el autor del libro llevando en la actualidad la carrera del malagueño Jiménez Fortes, y anteriormente la de los matadores de toros Fernando Robleño, el francés Juan Leal o el venezolano Jesús Enrique Colombo.