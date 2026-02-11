“Maravillas exóticas” y tejidos cortesanos inéditos, la apuesta de la Galería de las Colecciones Reales para 2026

Desde su creación en 2023, la Galería de las Colecciones Reales se ha esforzado por mostrar piezas nunca expuestas del enorme acervo artístico —más de 160.000 obras y objetos— que Patrimonio Nacional, de quien depende, resguarda. Lo hay de todo: pinturas, esculturas, carruajes, instrumentos musicales, muebles, armas, tapices y juguetes. Pero también piezas más extrañas que ocuparon un lugar central en la historia de la monarquía: objetos científicos punteros de la época, animales disecados u obras con temáticas singulares —como un raro y desconocido lienzo de una cuerna de venado atribuido a Velázquez—. Son, explica Víctor Cageao, director de la galería, “maravillas exóticas” que este año protagonizarán una de las dos muestras temporales de gran formato que articularán el año expositivo que la galería ha presentado este jueves.

“Son cosas tan espectaculares como extrañas, insólitas y que revelan la capacidad de los objetos culturales para seguir sorprendiendo al público”, ha dicho Cageao en la presentación. Antes de esta muestra de mirabilia, que abrirá en diciembre, la galería presentará en junio Tejiendo la vida cortesana, con más de 200 tejidos, bordados, pasamanería y encajes cortesanos, de la que es una de las colecciones de textiles históricos más relevantes del mundo. “Piezas”, ha dicho el director, “que no solamente nos dicen la riqueza y la extraordinaria maravilla de esta sección, sino también cómo a través de estos tejidos se iba conformando el espacio propio y el ambiente de la monarquía”.

Con estas dos grandes apuestas —de las que no se han adelantado más detalles—, el director de la Galería, que llegó al cargo el año pasado, pretende “reforzar la programación para que todo el mundo encuentre novedades siempre y exponer cosas nunca vistas”. El todavía muy joven museo enfrenta un 2026 con el reto de mejorar su proyección nacional y su presencia en la vida cultural de Madrid. El enorme edificio, un tanto escondido detrás de la Catedral de la Almudena, recibió en 2025 a 741.589 visitantes, un 14,4% más que el año anterior. Datos que para Cageao no son “fundamentales”, pero que le satisfacen. “No aspiramos a nada más que ofrecer una programación extraordinaria. Es un museo que tiene que ser referente en Madrid, puede ayudar a explicar cómo se configuraron otras instituciones. Pero estamos contentos porque la respuesta, a nuestro juicio, ha sido muy buena. En solo dos años, gracias a la labor de todo el equipo de Patrimonio Nacional, hemos logrado afianzar una programación estable y dinámica, con una excelente acogida por parte del público y de los profesionales del sector”, ha señalado.

Pedro Pablo Rubens, copia de Tiziano, 'El emperador Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal' (1628-1629). Fundación Casa de Alba

Uno de los ejes del proyecto museístico que heredó, y que mantiene, es el de la rotación de las obras. Solo el año pasado quitaron de su colección permanente 140 piezas y añadieron 148 nuevas. “La rotación es básica en una galería como esta”, ha dicho el director, “este no se puede entender como un museo que se nutre a costa de los Reales Sitios, así que hay un ida y vuelta”. Además, los cambios permiten “trabajos constantes de restauración”. Las 715 obras expuestas hoy tendrán este año tres invitadas de instituciones ajenas. La más relevante, un retrato de Felipe IV, de Velázquez, que llegará el próximo octubre desde la National Gallery de Londres, de donde no ha salido en más de 20 años. También se podrá ver una obra de Gaspar Becerra, procedente del Museo de Bellas Artes de Valencia y un Rubens de la Fundación Casa de Alba.

Relojes, topografía y fotografía contemporánea

Como complemento a las dos grandes exposiciones, la Galería también presentará, como ya lo hicieron el año pasado, algunas otras de menor formato. Habrá dos monográficas, la primera dedicada a uno de los grandes maestros de la representación topográfica de su tiempo, el artista italiano Fernando Brambila (1763-1834). A él le encargó Fernando VI, en 1822, la representación de todos los Reales Sitios, algunos ya desaparecidos, como el Real Balneario de Solán de Cabras o el Real Sitio de La Moncloa. “Gracias a él sabemos cómo era La granja, Aranjuez, o el Museo del Prado en la época”, cuenta el director. Y otra, titulada Miniaturas de las Colecciones Reales, con la poco conocida colección de pequeños formatos —“Una técnica especial que se desarrolló a partir del siglo V o VI”, recuerda Cageao—.

Fernando Brambila, 'Vista de la fachada principal del Palacio Real de Madrid' (1829-1834). Patrimonio Nacional

En marzo se expondrá la colección relojes del siglo XIX adquiridos por Fernando VII y su hija Isabel II, con piezas poco conocidas, y en otoño la dedicada al Arte de Guardar, con estuches, arquetas, cajas y cofres de diferentes materiales. Y lo último del menú anual: la tercera edición de Alteraciones, coincidiendo con el aniversario de la Galería, una nueva colaboración con PHotoESPAÑA que este año tendrá un trabajo de Isabel Muñoz sobre el monasterio de El Escorial. “Está ahora mismo comenzando su reflexión sobre El Escorial, y nos ha pedido muchísima información”, ha dicho Cageao.