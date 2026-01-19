Los toros hacen el paseíllo en la Universidad de Sevilla

Paseíllo en la plaza de La Maestranza en la Feria de Abril de 2025.

La institución académica organiza un curso sobre Bases de la Tauromaquia para que los alumnos conozcan el origen de la fiesta, el toro y la lidia

Que los alumnos conozcan en profundidad el origen y la historia de la tauromaquia y su papel en el ordenamiento constitucional español, el comportamiento del toro de lidia, las suertes de la lidia, el papel de los toreros y los aspectos administrativos del espectáculo.

Más información La fiesta de los toros se imprime en Baeza

Estos son los objetivos fundamentales de la primera edición del curso Bases de la Tauromaquia, organizado por la Universidad de Sevilla a raíz de la propuesta de un grupo de profesores de distintas materias.

Su director, Guillermo Machuca, del departamento de Estomatología, asegura que la idea surgió en una tertulia sobre cine y a raíz de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, suprimiera el Premio Nacional de Tauromaquia.

El rectorado, ocupado entonces por Miguel Ángel Castro, acogió la idea con entusiasmo, y aquella animosa charla entre amigos ha desembocado en un curso que el propio Machuca califica como “absolutamente innovador en la universidad española”.

El plazo de preinscripción se cierra el 29 de enero para las 20 plazas previstas, y las clases, en su mayoría online, comienzan el 25 de marzo y está previsto que finalicen el 31 de octubre.

Los requisitos para la admisión de los solicitantes son dos: educación obligatoria (primaria y secundaria) finalizada y cercanía al mundo del toro

“La modalidad del curso será semipresencial, con un desarrollo práctico —visitas a ganaderías—, lo que nos ha obligado a limitar a 20 el número de alumnos y solicitar el patrocinio de la Real Maestranza de Sevilla, que aportará 25.000 euros”, añade Machuca. Esta ayuda permite que cada alumno solo deba pagar el 60 por ciento de los 852 euros que cuesta cada plaza.

Los requisitos para la admisión de los solicitantes son dos: educación obligatoria (primaria y secundaria) finalizada y cercanía al mundo del toro, que debe ser acreditada por el alumno.

“Queremos evitar que se infiltren personas que pretendan reventar el curso, como ha ocurrido en otras ocasiones”, afirma Machuca. “Pedimos que los aspirantes certifiquen su relación con el mundo de los toros: miembros de equipos de presidentes de plazas o peñas taurinas, abonados, conexión con ganaderías, etc.; se trata de saber quiénes son y de dónde vienen para que el curso transcurra con normalidad”.

El director anuncia que el número de aspirantes ya ha superado la cifra de admitidos, “lo que nos obligará a analizar con detenimientos los currículos taurinos para evitar injusticias”.

El equipo fundador espera que la inauguración del curso, prevista para el 25 de marzo, sea un acto solemne, presidido por la nueva rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas. Estará presente el elenco de profesores, formado por representantes universitarios de distintas disciplinas, —entre ellas, historia del arte, historia moderna prehistoria y arqueología, periodismo, historia medieval, lengua española e historia de América—, dos toreros, Manuel Escribano y Eduardo Dávila Miura ya retirado, un ganadero, Francisco Javier Moya de El Parralejo, un presidente de la plaza de toros de Sevilla, José Luque Teruel, y un miembro de la Real Maestranza.

Todos ellos abordarán cuatro módulos temáticos: origen e historia de la tauromaquia, el toro de lidia, los profesionales y las suertes de la lidia e introducción a los aspectos administrativos de la tauromaquia.

“El objetivo final es que los alumnos adquieran un conocimiento profundo sobre los aspectos más sobresalientes relacionados con la tauromaquia”, añade el director; “que tengan criterio a la hora de valorar el comportamiento del toro, las suertes de la lidia y el papel que desarrolla cada uno de los participantes en ella”.

Guillermo Machuca espera que sea posible la convocatoria de una segunda edición del curso en el que se podrían desarrollar cuestiones administrativas y empresariales del espectáculo y la gestión de los equipos presidenciales.

“El conocimiento es fundamental para el futuro de la fiesta de los toros”, concluye.