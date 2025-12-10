La vida del músico Robe Iniesta, en imágenes

Grabación en Bilbao del disco Extrechinato y Tú, fruto de la unión de dos de las bandas de rock más populares del país, Extremoduro —liderada por Robe Iniesta— y Platero y Tú, para dar voz a un poeta desconocido. Manolo Chinato, pastor y dueño de un bar en Puerto de Béjar (Salamanca), escribe ‘versos de amor y rebeldía’ en sus ratos libres.” En la imagen, Robe Iniesta (a la derecha), en 2001.

Cristobal Manuel