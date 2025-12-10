Ir al contenido
Obituario

La vida del músico Robe Iniesta, en imágenes

El fundador y alma de Extremoduro, una de las figuras más influyentes del rock en español, falleció a los 63 años de forma inesperada, un año después de haber abandonado los escenarios por un grave problema de salud

