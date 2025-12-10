La vida del músico Robe Iniesta, en imágenes

16 fotosObituarioLa vida del músico Robe Iniesta, en imágenesEl fundador y alma de Extremoduro, una de las figuras más influyentes del rock en español, falleció a los 63 años de forma inesperada, un año después de haber abandonado los escenarios por un grave problema de saludEl País10 dic 2025 - 08:11Actualizado: 10 dic 2025 - 08:51CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEl músico Robe Iniesta en un concierto en Madrid, el 10 de abril de 1999. Claudio AlvarezRobe Iniesta (a la derecha), durante su actuación en el Palacio de Deportes de Madrid, el 10 de abril de 1999.Claudio AlvarezGrabación en Bilbao del disco Extrechinato y Tú, fruto de la unión de dos de las bandas de rock más populares del país, Extremoduro —liderada por Robe Iniesta— y Platero y Tú, para dar voz a un poeta desconocido. Manolo Chinato, pastor y dueño de un bar en Puerto de Béjar (Salamanca), escribe ‘versos de amor y rebeldía’ en sus ratos libres.” En la imagen, Robe Iniesta (a la derecha), en 2001.Cristobal ManuelRobe Iniesta, durante la grabación en Bilbao del disco Extrechinato y Tú, proyecto que unió a dos de las bandas de rock más populares del país —Extremoduro y Platero y Tú, en 2001.Cristobal ManuelRobe Iniesta (segundo por la izquierda), junto al resto de los miembros del grupo Extremoduro, en la sede de la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) en Madrid en 2002.Bernardo PerezEl líder de Extremoduro, Robe Iniesta (segundo por la derecha), junto al resto de la banda, muestra el disco de oro obtenido por la venta anticipada de 40.000 ejemplares de su nuevo álbum La ley innata, unos días antes de su lanzamiento, en Madrid en 2008. J.L. Pino (EFE)Robe Iniesta, autor de la novela El viaje íntimo a la locura durante una entrevista en Madrid en 2009. Robe Iniesta retratado en Madrid, en 2009.Claudio AlvarezEl guitarrista y cantante de Extremoduro, Robe Iniesta, durante un concierto en Madrid en 2014.Alberto Martín (EFE)El rockero placentino Robe Iniesta recibe la Medalla de Extremadura 2014 de manos del presidente José Antonio Monago, durante la celebración del Día de Extremadura en el Teatro Romano de Mérida.Jero Morales (EFE)Robe Iniesta, durante la presentación de su segundo trabajo en solitario Destrozares, canciones para el final de los tiempos, durante una rueda de prensa celebrada en Madrid en 2016.Claudio AlvarezLos líderes de Extremoduro, Robe Iniesta e Iñaki Antón, en Madrid tras el anuncio de la separación del grupo en 2019. J.J. Guillén (EFE)Robe Iniesta fotografiado en Madrid, en 2022. Kiko Huesca (EFE)Robe Iniesta, durante un concierto en Cáceres en 2022. Jero Morales (EFE)Robe Iniesta, durante la presentación en Madrid de su cuarto álbum en solitario Se nos lleva el aire, en Madrid el 19 de diciembre de 2023. Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Roberto Iniesta, en un concierto en el Auditorio Marina Sur de Valencia en 2024.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)