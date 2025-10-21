Encarcelada una mujer sospechosa del robo en el Museo de Historia Natural en París

Fue detenida en Barcelona y entregada a las autoridades francesas. Se le acusa del robo en banda organizada de pepitas de oro

Una mujer de nacionalidad china ha sido imputada y encarcelada en Francia, tras su entrega por las autoridades españolas que la detuvieron en Barcelona el 30 de septiembre, por el robo de cerca de seis kilos de oro de las colecciones del Museo de Historia Natural de París el mes pasado.

La Fiscalía de París indicó este martes en un comunicado que la inculpación de esta mujer de 25 años por un juez instructor del Tribunal de París se formalizó el pasado 13 de octubre y que a continuación otro magistrado decretó su ingreso en prisión.

Se le acusa del robo en banda organizada de unas pepitas de oro que fueron sustraídas del Museo de Historia Natural de la capital francesa en la noche del 15 al 16 de septiembre, con un perjuicio financiero evaluado en 1,5 millones de euros.

“El robo afecta a varios ejemplares de oro nativo [oro en su forma natural] procedentes de las colecciones nacionales conservadas por el museo”, explicó la institución tras la sustracción. En el botín había una pepita originaria de Bolivia que estaba en las colecciones públicas francesas desde el siglo XVIII; otra de los Urales regalada por el zar Nicolás I de Rusia en 1833; otra de California extraída durante la fiebre del oro de la segunda mitad del siglo XIX; un trozo de cuarzo con un gran contenido de oro descubierto en Guayana en 1883; y una pepita de oro de más de cinco kilos encontrada en Australia en 1990.

La Fiscalía explicó que los investigadores habían constatado que dos puertas del museo habían sido fracturadas con un disco de corte y que en la galería de mineralogía la vitrina en la que estaban las pepitas fue abierta con un soplete que se encontró en el lugar del robo.

Las imágenes de videovigilancia pusieron en evidencia que fue una persona sola la que entró en el Museo de Historia Natural a la 1 de la madrugada del 16 de septiembre y que salió hacia las 4 de la madrugada. El seguimiento de su teléfono permitió determinar que ese mismo día la sospechosa se fue de Francia con la intención de huir a China. En el momento de ser capturada en Barcelona, en ejecución de una euroorden francesa en su contra, intentó deshacerse de cerca de un kilo de oro fundido.

La investigación ahora trata de determinar de dónde había salido ese oro, determinar qué ocurrió con todo lo robado y también si hubo eventuales cómplices. “Este suceso se produce en un contexto crítico para las instituciones culturales, en particular los museos. De hecho, varias colecciones públicas han sido víctimas de robos en los últimos meses”, subrayó la institución tras el robo.