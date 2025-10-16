ASSITEJ España, premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2025

Un momento de un espectáculo de la Asociación Internacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud España (ASSITEJ).

La Asociación Internacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud España (ASSITEJ) es la ganadora del Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2025. El jurado les ha concedido el reconocimiento “por su capacidad mayúscula de incentivar, promover y divulgar la creación y la investigación” y ha subrayado “su incuestionable trabajo como impulsor internacional del teatro contemporáneo en español y otras lenguas oficiales, así como su labor en visibilizar a las dramaturgas españolas”.

La premiada es una asociación cultural sin ánimo de lucro, con alcance nacional e internacional, que ha trabajado durante 60 años el derecho del acceso al arte de niños, niñas y jóvenes desde las artes escénicas. Para esto cuenta con una amplia red de agentes culturales como compañías, espacios escénicos, festivales, mediadores, docentes, investigadores y gestores culturales. Dentro de las acciones que realizan destacan la difusión, el encuentro profesional, el apoyo a la creación, la mediación cultural y la promoción de nuevas políticas culturales más accesibles e inclusivas.

Debido a su trabajo como impulsores de puentes entre actores del mundo escénico, el jurado ha puesto en valor “su capacidad de estimular un fructífero diálogo entre la literatura dramática y la producción escénica, su labor de mediación, de formación de formadores y su habilidad para generar redes y circuitos profesionales como AUDACES”.

El premio 2024 fue entregado a la compañía Miriñaque, de la cual el jurado destacó su espectáculo tÁ por su “calidad y su contribución innovadora a las artes escénicas dirigidas a la primera infancia”.