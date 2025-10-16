Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Premio Nacional

ASSITEJ España, premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2025

El jurado ha reconocido su “capacidad mayúscula de incentivar, promover y divulgar la creación y la investigación”

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Asociación Internacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud España (ASSITEJ) es la ganadora del Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2025. El jurado les ha concedido el reconocimiento “por su capacidad mayúscula de incentivar, promover y divulgar la creación y la investigación” y ha subrayado “su incuestionable trabajo como impulsor internacional del teatro contemporáneo en español y otras lenguas oficiales, así como su labor en visibilizar a las dramaturgas españolas”.

La premiada es una asociación cultural sin ánimo de lucro, con alcance nacional e internacional, que ha trabajado durante 60 años el derecho del acceso al arte de niños, niñas y jóvenes desde las artes escénicas. Para esto cuenta con una amplia red de agentes culturales como compañías, espacios escénicos, festivales, mediadores, docentes, investigadores y gestores culturales. Dentro de las acciones que realizan destacan la difusión, el encuentro profesional, el apoyo a la creación, la mediación cultural y la promoción de nuevas políticas culturales más accesibles e inclusivas.

Debido a su trabajo como impulsores de puentes entre actores del mundo escénico, el jurado ha puesto en valor “su capacidad de estimular un fructífero diálogo entre la literatura dramática y la producción escénica, su labor de mediación, de formación de formadores y su habilidad para generar redes y circuitos profesionales como AUDACES”.

El premio 2024 fue entregado a la compañía Miriñaque, de la cual el jurado destacó su espectáculo por su “calidad y su contribución innovadora a las artes escénicas dirigidas a la primera infancia”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Angelica Liddell premio nacional de teatro

Angélica Liddell, premio Nacional de Teatro 2025

Raquel Vidales | Madrid
Teatro niños

Los beneficios del teatro para los niños: creatividad, expresión y educación en empatía

Rocío Niebla | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3. Sonido Hi-Fi y 35 horas de reproducción. SOLO 8,38€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3. Sonido Hi-Fi y 35 horas de reproducción. SOLO 8,38€
escaparate
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
escaparate
Limpiaparabrisas para el coche con efecto antilluvia y protección antimosquitos. SOLO 7,99€
Limpiaparabrisas para el coche con efecto antilluvia y protección antimosquitos. SOLO 7,99€
escaparate
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 15,19€
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 15,19€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_