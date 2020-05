Aviso a gobernantes

Sorprende comprobar que el programa precursor de lo que fue sin duda el episodio más turbio de la barbarie nazi, el exterminio del pueblo judío, sea hoy desconocido a muchos alemanes. Sorprende porque la sociedad alemana no se caracteriza por haber dado la espalda a ese funesto episodio de su historia, pero también porque si el motivo de confrontar el pasado es, como tantas veces se ha dicho, que un episodio así no vuelva a repetirse, entonces todo lo acontecido con anterioridad debería ser estudiado con tanta o mayor atención que el horror desplegado a posteriori.

El programa al que me refiero es Aktion T4, cuyo enigmático nombre quizá responda a la dificultad de desvelar su objetivo, el título de este artículo, o en otras palabras, una condena de muerte aplicada sin informar al reo y en el caso que nos ocupa, aplicada sin consentimiento sobre enfermos terminales. Quizá ello justifica que su nombre se resuma en la sigla y el número de la calle donde se ejecutaban dichos planes, Tiergartenstraße, 4.

En 1961, Hannah Arendt, transcurridos 20 años desde su exilio a los Estados Unidos y orgullosa de su ciudadanía (no así de su nacionalidad) americana, recibe el encargo de la revista The New Yorker para cubrir el juicio que va a tener lugar en Jerusalén contra el entonces presunto criminal de guerra nazi Adolf Eichmann encontrado en Argentina un año antes. El reportaje sería publicado en las sucesivas ediciones de la revista durante el juicio y compilado posteriormente en el libro Eichmann en Jerusalén, y en su versión abreviada Eichmann y el Holocausto.

En dicha crónica, Arendt sin nombrarlo se refiere al programa de eutanasia involuntaria antes referido de esta manera: “Es un hecho por todos conocido que Hitler inició sus asesinatos en masa concediendo una ‘muerte agraciada’ a los ‘enfermos incurables’, y que pretendía rematar su programa de exterminio quitándose de en medio a los alemanes ‘dañados genéticamente’ (pacientes de corazón y pulmón).” ¿Podemos atribuir a la ausencia de un nombre o al críptico acrónimo T4 la razón por la que hoy sorprende comprobar el desconocimiento general de dicho programa que hace medio siglo era “por todos conocido”?

Al mes de iniciarse este confinamiento sin fecha de caducidad en el que nos hallamos, releyendo la versión abreviada de este impecable ejercicio de periodismo de reportaje, reparé en el paréntesis que Arendt quizá se vio impulsada a introducir, “pacientes de corazón y pulmón”, para aclarar cuáles de sus compatriotas eran los señalados. Con ello parecía querer dejar claro que el operativo que Hitler puso en marcha iba más allá de razas o ideologías y por ello no tuvo contemplaciones para empezar por los débiles de salud y por consiguiente de edad, lo que en estos días de pandemia hemos venido a llamar vulnerables.

Asociar vulnerabilidad con el hecho de estar explícitamente señalados para morir es algo que hoy no puede dejarnos fríos. Cuando la vulnerabilidad no está solo marcada por una enfermedad congénita o sobrevenida, cuando como demuestran las estadísticas la condición étnica o social se convierte en carta de acceso a dicha vulnerabilidad, cuando la oposición a un régimen político sitúa a personas en posición de ser empujados a ese estado de fragilidad y desprotección, no podemos por más que pensar que las palabras de Arendt no son sino un grito a despertar ante lo que puede estar a punto de suceder.

Ya sean los disparos de la policía contra unos niños que desobedecen el confinamiento en una barriada informal de África Oriental, o los ancianos fallecidos en sus viviendas por miedo a acudir a los atestados centros de salud durante el pico de la pandemia en el sur de Europa; ya sean los muertos ante la desesperación provocada por la pérdida de ingresos que la libertad de movimiento cuanto menos garantizaba, o las muertes colaterales de las guerras civiles en curso y para las que el confinamiento viene a ser un ahogo aún mayor de sus exiguas condiciones; ya sean unos u otros, lo que no podemos olvidar es que una medida cuya implementación ha aplacado el brote de la pandemia puede ser también en manos no solo del autoritarismo totalitario, sino de la injusticia social de la que no parecen haberse desprendido ni los países más democráticos, un instrumento de dudosa protección de los ciudadanos.

No se trata solo de posibles crímenes de estado como fueron aquellos a los que se refería Arendt. Cuando el dilema de un médico, que por carencia de medios ha de tomar partido entre la vida de un paciente u otro, salta a la esfera de lo político y se convierte en una decisión de a qué localidad, barrio o aldea dirigir la atención médica, nos encontramos en el territorio descarnado de la biopolítica, un territorio que parecía solo atribuible al campo de batalla o la guerra. Si bien la asociación guerra-pandemia ha sido convenientemente criticada por ser utilizada a menudo de manera inadecuada dada la ausencia de enemigo, no está de más lanzar una voz de aviso. Apenas hay países donde acusaciones bien fundadas no estén siendo presentadas por el uso y abuso de poder que el confinamiento permite. En este clima sorprende ver manifestaciones alimentando conspiraciones en Alemania o denuncias de mala gestión en España, cuando en India, Brasil, Rusia, Turquía, Birmania, Filipinas, por no hablar de Estados Unidos y China, el terrible impacto que el confinamiento está teniendo sobre sus minorías y los abusos de poder están al cabo de la calle.

Si como dijo Habermas “la tarea de los que se dedican al oficio del pensamiento es la de arrojar luz sobre los crímenes que se cometieron en el pasado y mantener despierta la conciencia sobre ellos”, entonces es cierto que la obra de Arendt puede sufrir picos de atención ante la posible repetición de crímenes difíciles de prever o incluso de creer posibles, pero lo que debería con certeza mantenerse vivo de su obra es el modo en que nos zarandea para mantenernos alerta de que episodios así no sucedan de nuevo nunca.