Prison Read: Un club de lectura criminal contra el confinamiento

Si estás leyendo esto, seguro que sabes que la mejor forma de salir de tu casa sin romper el confinamiento es con una buena novela, criminal a ser posible. Lecturas ágiles y entretenidas que te permitan evadirte por unas horas, que para comerte el tarro tienes las noticias y el resto del día. Por eso, para rendir un sentido homenaje a nuestro amigo Agustín Lázaro y a todos los fallecidos por coronavirus, desde las Casas Ahorcadas queremos aportar nuestro granito de arena ayudándote a hacer más llevadero este período de encierro invitándote a nuestro club de lectura virtual, que hemos bautizado como Prison Read, en el que periódicamente mantendremos videoconferencias con algunos de los mejores escritores de género negro del país.

¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo?

Para participar, sólo necesitas leer los libros que iremos proponiendo, descargar gratuitamente el programa zoom (https://zoom.us/download ) y mandarnos un correo a casasahorcadas@gmail.com respondiendo a una pregunta. Nuestro próximo encuentro, el 17 de Abril a las 19 h, será con Tomás Bárbulo, autor de La asamblea de los muertos. Cuenta la historia de un grupo de delincuentes de barrio, de Vallecas nada menos, los que un poderoso joyero hacen una oferta que no podrás rechazar: dar un palo por valor de 6 millones de euros en un banco de Marrakech. Y los cuatro amigos, a los que conoceremos por sus motes, El Guapo, El Chato, El Yunque y El Chiquitín, se marchan a Marruecos en un minibús con sus parejas, haciéndose pasar por turistas. Pero como muchos de los personajes de este ágil y coral thriller no son lo que parecen y las relaciones entre ellos se irán complicando por momentos, si empiezas este libro no podrás dejar de leer hasta saber cómo termina este robo y porqué esta novela se alzó con el Premio Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón a la mejor primera novela. Si después quieres asistir al vis a vis con Tomás Bárbulo, sólo tendrás que enviarnos un correo antes del 16 de Abril indicándonos qué sacó El Saharaui del banco.

Y si te gusta la experiencia, el 24 de Abril a las 19 h repetimos. Para conmemorar la semana del Día del libro, tendremos un encuentro especial para comentar Purgatorio con Alberto Val. Despiertas. Abres los ojos y no recuerdas nada. No sabes quién eres, ni dónde estás. Te duele la cabeza, te han drogado. Miras a tu alrededor. Nueve desconocidos te rodean. Nueve hombres que están empezando a despertar como tú, sin recuerdos. Aunque cuando lográis hacer memoria, preferiríais no haberlo hecho. Porque vuestro último recuerdo es en la cárcel. Os habían condenado a muerte. Pero ahora no estáis en una celda, estáis en una casa. Una casa de mil metros cuadrados con todas las comodidades. Todas, salvo ventanas y puertas. Estáis atrapados. Y rodeados de cámaras. Ya no estás tan seguro de haber abandonado la prisión. De pronto se enciende una televisión. En pantalla aparece un hombre. Lo conoces. Todo el mundo lo conoce. Es Philip Julious Spencer, el presentador más famoso y excéntrico del mundo. Y suelta la bomba: estáis en un concurso llamado Purgatorio. Un reality show para condenados a muerte. Y la audiencia será el jurado que decida quién continúa, quién sigue viviendo. Y solo puede quedar uno. El ganador logrará lo que todos ansiáis: la libertad.

Esta es la sugerente premisa de Purgatorio, un thriller frenético con más vueltas de tuerca que un capítulo de Bricomanía y el estilo visual de un guión de televisión. Porque leer este libro es como ver una serie en tu cabeza. Pero no cualquier serie, una superproducción de Netflix o HBO donde los giros se alternan con flashbaks sobre los crímenes perpetrados por cada concursante, haciendo que no puedas ni quieras parar hasta llegar a su lógico e inesperado desenlace. Y para tomar parte en el vis a vis con Alberto Val no tienes más que mandarnos un correo antes del 23 de Abril diciéndonos quién es el ganador del concurso. ¿A qué esperas? ¡No me digas que ahora no tienes tiempo para leer! Quédate en casa,

¡Contágiate de la letra, y ayúdanos a propagar el virus de la lectura!

Sergio Vera dirige el club de lectura y el festival de novela negra Las casas ahorcadas