La ‘youtuber’ neerlandesa Nikkie Tutorials presentará la emisión digital de Eurovisión

Nikkie [de Jager] Tutorials, la youtuber neerlandesa que en enero pasado desveló que es una mujer trans, se encargará de la emisión digital del festival de Eurovisión, a celebrar entre el 12 y el 16 de mayo, en Róterdam. Con más de 12 millones de suscriptores en su canal de YouTube, y 13 millones de seguidores en Instagram, Nikkie, de 25 años, es una aficionada al concurso desde la infancia y ha dicho que se siente “muy honrada, porque tras la victoria del cantante Duncan Laurence [su compatriota] en 2019, mi mayor deseo fue formar parte de la edición de este año”. Su trabajo consistirá en filmar vídeos sobre los artistas que participan en el espectáculo, y estar luego presente en las dos semifinales y en la final.

Los productores del festival han anunciado este lunes el fichaje, asegurando que “Nikkie es una seguidora fiel y no podíamos privarnos de su presencia”. La joven ha confirmado su nuevo trabajo en su canal de YouTube, donde ha aparecido junto a Duncan Laurence, para luego añadir fuera de cámara que le parece “fantástico que los Países Bajos, el anfitrión, lleve Eurovisión a una emisión digital poderosa y la conecte luego a la propia televisión”. El pasado enero, y para evitar que la chantajearan, ella dedicó un vídeo completo a explicar su transición, superada con el apoyo de su familia. “Nací en el cuerpo equivocado, lo cual significa que soy transgénero. Hice la transición cuando ya aparecía en YouTube, así que me he transformado frente a vosotros. Pero lo más importante es que soy yo. Es vil y asqueroso saber que hay gente tan malvada que es incapaz de respetar la identidad de alguien”, dijo, para luego asegurar que siempre quiso contarlo, pero cuando lo creyera oportuno. “Con este mensaje quiero inspirar a pequeñas Nikkies alrededor del mundo que se sientan inseguras, fuera de lugar, incomprendidas”. Repitió ese mismo deseo poco después en el programa de Ellen DeGeneres, la actriz y presentadora estadounidense, que en 1997 desveló que era lesbiana en uno de los episodios de Ellen, la comedia emitida por la cadena ABC entre 1994 y 1998.

NikkieTutorials se graba en inglés y ha trabajado con Lady Gaga y la marca de maquillaje Maybelline, entre otros. En 2019, Marc Jacobs Beauty, la gama de cosmética del diseñador estadounidense, la nombró su asesora mundial, y la revista Forbes la incluyó en 2017 en la lista de las influencers más importantes de su campo. Uno de sus consejos favoritos es el siguiente: “En caso de duda, aplica brillo”, y se afana por demostrar que el maquillaje es una elección personal tan relevante como cualquier otra. “Una forma de expresar tu propio yo”, añade. Por su serie de vídeos temáticos, titulada The Power of Makeup (El poder del maquillaje), han pasado actrices como Drew Barrymore o la famosa y empresaria Kim Kardasian.

El trío principal de conductores televisivos neerlandeses de Eurovisión 2020, lo componen Chantal Janzen, cantante, actriz y presentadora, y los también cantantes Edsilia Robley y Jan Smit. Este año, Jeangu Macrooy, un artista de Surinam, la antigua colonia en Sudamérica, actuará en nombre de los Países Bajos.