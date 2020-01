Así es ‘Universo’, la canción con la que Blas Cantó representará a España en el Festival de Eurovisión

Blas Cantó ha estrenado este jueves Universo, la canción con la que representará a España en el Festival de Eurovisión 2020. El artista murciano ha presentado también el videoclip del tema, del que hasta ahora solo conocíamos el título, en la web de RTVE. El vídeo de la canción, que defenderá en Róterdam el próximo mes de mayo, ha sido dirigido por Cristian Velasco y rodado entre Lanzarote y Tenerife.

El cantante ha compuesto el tema junto a otros autores nacionales e internacionales, como Dan Hammond, productor y músico que ha colaborado con artistas como Carlos Sadness, The Noises y Sin Rumbo. Cantó destacó la semana pasada que ha tenido “carta blanca” a la hora de trabajar en esta canción, que tiene un “estilo nuevo y arriesgado” que, no obstante, conserva su “esencia”. El artista narra su propia historia a través de Universo, que ha sido elegida entre otras 50 propuestas.

Cantó, de 28 años, se dedica a la música desde niño y tiene una larga relación con Eurovisión. En 2004 se presentó al concurso Eurojunior, donde quedó finalista. Entre 2009 y 2016 formó parte del grupo Auryn, una boyband de cinco vocalistas que en 2011 se presentó a Destino: Eurovisión. Entonces quedaron en segunda posición. En 201, una vez desintegrado el grupo, el cantante se presentó a Tu cara me suena (Antena 3) y ganó. Para entonces ya había preparado un primer sencillo, In your Bed. En 2018 publicó su primer disco en solitario, Complicado.

Tras los últimos fiascos en el festival, RTVE ha optado de nuevo por regresar al sistema de designación directa para seleccionar al representante español. La intención es apostar por “un artista respaldado por una carrera musical”, según informó la cadena pública. En los últimos años, RTVE ha optado por diferentes alternativas para la elección. Las tres últimas ocasiones en las que se ha realizado por designación directa fueron elegidas Edurne (que terminó 21ª en 2015), El sueño de Morfeo (25º en 2013) y Pastora Soler (10ª en 2012). Pero este ha sido uno de los sistemas más empleado por la cadena.

España participó por primera vez en Eurovisión en 1961, y ya en 1963 probó con la elección interna del representante: José Guardiola con la canción Algo prodigioso. Después probaría con una selección a partir de concursos musicales en teatros para, desde 1977 hasta 1999, mantenerse fieles a la designación directa. En esos años, artistas como Betty Missiego, Remedios Amaya, Paloma San Basilio, Nina, Azúcar Moreno y Sergio Dalma estuvieron entre los representantes españoles. Tanto Massiel, ganadora del festival en 1968, como Salomé, que empató en el primer puesto con las representantes británica, holandesa y francesa en 1969, fueron elegidas de forma interna por la cadena pública.