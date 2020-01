Tricicle anuncia su retirada indefinida de los escenarios

La compañía teatral Tricicle, una de las más personales y taquilleras de la escena española, integrada por Carles Sans, Paco Mir y Joan Gràcia, anunció este miércoles su disolución como grupo estable el próximo 30 de marzo, cuando terminen las 50 funciones del espectáculo Hits. El millor del millor del millor programadas a partir de esta noche en el Teatre Coliseum de Barcelona. Es el punto final de una larga despedida que empezó en 2016 precisamente con el estreno de este espectáculo-antología que reúne sus mejores números cómicos. “Hemos llegado a los 40 años y toca tomarse un descanso indefinido”, explicó Sans.

No es la primera vez que lo planean, pero esta vez parece que va en serio. “Sabemos que la gente dice que esto de la despedida está durando mucho y parece una estrategia comercial, pero no lo es, simplemente Hits ha tenido mucho éxito y cuando estuvimos en Barcelona agotamos las entradas muy deprisa y hubo público que se quedó fuera, así que volvemos”, aclaró Mir. “Incluso puede que volvamos, pero no será a corto plazo”, añadió Mir.

Tricicle estrenó en 1982 su primer espectáculo, Manicòmic, y desde entonces ha presentado diez montajes, el último de ellos Hits, que lleva tres años y medio de gira y ha sido visto por cerca de 400.000 espectadores en 60 localidades. En este tiempo, aseguran que han visto evolucionar mucho el mundo del humor, que ha pasado de estar dominado por “el sainete y el chiste a la eclosión de los monólogos”. Ellos, no obstante, han creado su propia estela. “Mucha gente ha crecido con nosotros y formamos parte de la memoria emocional del país, eso es muy emocionante”, recordó Sans.