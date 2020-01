Ramón Gener cara a cara con el arte

Ramón Gener se enfrenta a diferentes obras de arte en EL PAÍS.

Hay obras de arte indiscutibles, como La Gioconda, una de las más famosas del mundo (si no la que más). Otras muy controvertidas, como el plátano pegado a una pared con cinta aislante, del artista italiano Maurizio Cattelan, que el pasado diciembre sembró la polémica al venderse por 108.000 euros. Existen personas que se emocionan hasta el llanto con la música clásica y otras que solo logran inmutarse con un tema de reggaetón. El músico y divulgador Ramón Gener lo resumen en una frase: "Más allá de la técnica que se pueda usar, está la parte de lo intangible, lo que nos mueve el arte a cada uno de nosotros y eso es lo maravilloso de este juego". El presentador del programa This is art -que forma parte de la colección homónima de EL PAÍS- se enfrenta, a propuesta de EL PAÍS, a diferentes piezas de arte y culturales para bucear en las características que logran emocionar a quienes las ven u oyen.