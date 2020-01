Una ética para el jardín

“¿Un jardín extraordinario es un producto de consumo de la industria del turismo, un lugar de producción e ingeniería o un espacio de equilibrio entre el cuerpo y el espíritu?”. Hace décadas que el profesor en la Escuela Superior de Paisaje de Versalles Gilles Clément (1943) se pregunta por la lógica del jardín contemporáneo. Y en sus sucesivos ensayos — El jardín en movimiento (1994) o Manifiesto del tercer paisaje (2004)—, concluye que el territorio más vivo, que permite mantener la diversidad, es un espacio residual: no ha sido ordenado ni sometido y que por eso es rico y frágil a la vez.

Se traduce ahora al castellano su libro de 2011, Una breve historia del jardín (Gustavo Gili), que es, en realidad, un viaje por su propio aprendizaje como jardinero y no una guía simplificada por los vergeles más vistosos del universo. Ahí reside su valor. El autor de los jardines del Musée du Quai Branly, o de los —Du Tiers-Paysage, precisamente— que afloraron en las bases de submarinos de Saint-Nazaire, se pregunta no solo por la forma y la sostenibilidad de los parques. En este ensayo, Clément aborda la dificultad de mantener un jardín sin utilizar veneno o explotar a un ser humano: “Nos dan el jardín de la historia sin darnos a los jardineros que van con él. Sustituir la mano de obra por la química devastadora no es la solución”.

Su propuesta para “la era ecológica” es una jardinería de reparación de los desastres cometidos por la gestión industrial de los suelos y la economía cortoplacista. “Quienes ven una señal de dejadez en la hierba que ha crecido a hurtadillas no han llegado a las páginas más recientes de la historia”. Por eso aboga por un paisaje que permita condiciones aceptables para el medio ambiente y el ser humano en detrimento de los que solo buscan una imagen. Con 20 veces menos jardineros y sin herbicidas nocivos, los jardines tienen otra belleza incompatible con la noción de museo. Su trazado autoritario queda sustituido por un espíritu de libertad.

