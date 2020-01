El joven arrestado por destrozar un ‘picasso’ en la Tate de Londres es residente en Murcia

La pasada Nochevieja trascendía la noticia de que tres días antes, el 28 de diciembre de 2019, un joven de 20 años había destrozado un picasso valorado en más de 23,5 millones de euros. El cuadro, titulado Busto de una mujer, colgaba en las salas de la Tate Modern de Londres, donde se perpetró el ataque. Poco más se sabe sobre los daños causados a la pintura, un retrato de la artista Dora Maar, amante del pintor malagueño, realizado en París en 1944, durante los últimos meses de la ocupación nazi. Sí han surgido, no obstante, nuevas informaciones sobre el atacante, que ya había sido identificado con el nombre de Shakeel Ryan Massey. Según ha publicado el diario La Opinión de Murcia, el individuo, de origen angloindio, es vecino del municipio de San Javier, Murcia, donde cursó el bachillerato de Artes Plásticas en el Instituto Ruiz de Alda. Afincado en la región desde hacía años, actualmente, según la misma fuente, estudiaba en la universidad en Cartagena. Este periódico ha contactado con la Policía Metropolitana de Londres, que no ha podido confirmar la procedencia del hombre más allá de que tiene residencia en el barrio londinense de Ealing.

Massey, que fue arrestado inmediatamente después del incidente, comparecerá el próximo 30 de enero en una audiencia previa al juicio que se celebrará en los juzgados de Camberwell Green, en la capital británica. Hasta entonces permanecerá bajo custodia, dado que se le ha denegado la libertad bajo fianza. De acuerdo con La Opinión de Murcia, el joven dejó una nota manuscrita colgada en sus redes sociales en la que se lee: “Pensaréis que es impulsivo y de la nada, pero son más de tres años de planificación. Siento no haberme despedido de muchos de vosotros, los de mi pueblo, Salinas, Larios, Pablo Pulpo… La mitad me hubierais asesinado. No creo que llegue a ser uno de los mejores de nuestros tiempos, pero sí el más prolífico, y espero volver en un par de años habiendo conseguido todo lo que creíais que era capaz de conseguir y más”. El texto, firmado como “El indiako d’el Mirador” [una pedanía de San Javier] añade que “si queréis contexto, mirar (sic) noticias del @Tate (museo de arte)”, y concluye: “Viva Murcia y viva El Mirador”.

En un reportaje publicado por el diario online El Español, un docente sin identificar del Instituto Ruiz de Alda asegura que la concepción del arte de Massey “era muy radical”, si bien en el centro educativo no esperaban un comportamiento así por parte de su exalumno, que terminó hace un año los estudios de bachillerato. “Nos ha sorprendido mucho esta conducta porque nunca se le abrió un expediente disciplinario”, agrega la misma fuente, que señala que: “No sé si le tenía manía al pintor Pablo Picasso. Al profesorado nos ha extrañado mucho que haga una cosa tan bárbara”. De acuerdo con el mismo medio, el hombre voló en diciembre desde España a Londres y allí perpetró el ataque, cuyas causas se desconocen. El diario británico The Guardian señala que Massey ha afirmado que rechazará los cargos que se le imputan.