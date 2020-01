Mi aforismo favorito

En una era dominada por la brevedad y fragmentación, pero también por el ingenio y la chispa, el género triunfa en los libros tanto como en las redes sociales. Estamos ante la edad de oro del aforismo. Estamos ante una figura tan esquiva por naturaleza como eludida por los tratadistas, incapaces de otorgarle legitimidad frente al oportunismo y la moda. El género escueto, que tanto se presta a la elaboración de antologías, oculta, sin embargo, una complejidad inabordable. Cuarenta figuras de la filosofía y la literatura en español eligen una máxima que les ha hecho pensar.

ADELA CORTINA. Filósofa

"Nos las arreglamos mejor con nuestra mala conciencia que con nuestra mala reputación". Friedrich Nietzsche

FERNANDO SAVATER. Filósofo

“Si alguien dice: ‘Todos los vascos son unos sinvergüenzas’, los nacionalistas se quedan contentos. Lo importante es el todos”. Iñaki Uriarte

AMELIA VALCÁRCEL. Filósofa

“Ética y Estética son una misma cosa”. Ludwig Wittgenstein

JUAN VILLORO. Novelista

"Un libro es como un espejo: si un mono se asoma a él, no puede ver reflejado a un apóstol". Georg Christoph Lichtenberg

SOLEDAD PUÉRTOLAS. Novelista

“Apresúrate lentamente (festina lente)”. Clásico

SERGIO RAMÍREZ. Novelista

“El hombre que desdeña o teme aventurarse en un lugar oscuro, puede ser una excelente persona, apto para mil cosas, pero no será nunca un buen viajero sentimental”. Laurence Sterne

RODRIGO CORTÉS. Director de cine

“El argumento se quedó parado y sobrevino la felicidad”. Rafael Sánchez Ferlosio

CLAUDIA PIÑEIRO. Novelista

“Siempre dependí de la amabilidad de los extraños”. Tennesse Williams

MANUEL CRUZ. Filósofo

"Las pasas pueden ser lo mejor de un pastel; pero un saco de pasas no es mejor que un pastel; y quien puede dar un saco de pasas no por ello puede hacer un pastel, por no hablar de algo mejor. Pienso en Kraus y sus aforismos, pero también en mí y mis observaciones filosóficas. Un pastel no es lo mismo que pasas diluidas". L. Wittgenstein

CAROLINA DEL OLMO. Filósofa

“Nuestras raíces son los hijos. Somos árboles al revés, que arraigan por sus frutos”. Tzvetan Todorov

DARIO JARAMILLO AGUDELO. Poeta

“Tenía la conciencia limpia; no la usaba nunca”. Stanislaw Jerzy Lec

MERCEDES CEBRIÁN. Escritora

“Como vieron que no le podían colocar una cabeza católica se contentaron con cortarle una protestante”. G. Ch. Lichtenberg

BENJAMÍN PRADO. Poeta, novelista y aforista

“Todos los caminos son de huida y vuelta”. Elvira Sastre

PALOMA AGUILAR. Historiadora

“Es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente”. Groucho Marx

“La justicia está abierta a todos, como el Hotel Ritz”. James Mathew

ANDRÉS TRAPIELLO. Poeta y novelista

“A todo se llega. He aprendido a ser sucio, y me parece bien”. Juan Ramón Jiménez, de viejo

MARGO GLANTZ. Novelista y ensayista

“El corazón tiene razones que la razón no entiende” Blaise Pascal

ANDRÉS NEUMAN. Poeta, narrador y aforista

"De un laberinto se sale. De una línea recta, no". Miguel Ángel Arcas

"Lo patriarcal rebela; lo paternal exaspera". Carmen Camacho

REMEDIOS ZAFRA. Filósofa

“No son las catástrofes, los asesinatos, las muertes, las enfermedades las que nos envejecen y nos matan; es la manera como los demás miran y ríen y suben las escalerillas del bus”. Virginia Woolf

"El lenguaje no es la vida, el lenguaje da órdenes a la vida; la vida no habla, la vida escucha y espera. En toda consigna, aunque sea de padre a hijo, hay una pequeña sentencia de muerte –un veredicto-, decía Kafka". Gilles Deleuze y Félix Guattari

JAVIER GOMÁ. Filósofo

"Nadie es más que nadie. Esto quiere decir cuánto es difícil aventajarse a todos, porque, por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre”. Antonio Machado

"Tengo pocos principios, pero, eso sí, flexibles". Atribuido al canciller alemán Gerhard Schröder.

MARTA REBÓN. Escritora y traductora

“Mi pobreza no es total: falto yo”. Antonio Porchia

LUISA CASTRO. Poeta y novelista

“No sepas demasiadas cosas, te volverás estúpido”. Frase del ‘Eclesiastés’ que Montaigne hizo grabar en la viga número 20 de su torre

CRISTINA PERI ROSSI. Poeta y novelista

"No se nace mujer, se llega a serlo". Simone de Beauvoir

CÉSAR RENDUELES. Filósofo

"Todos se aburrieron de esa historia absurda. Se aburrieron los dioses, se aburrieron las águilas y la herida se cerró de tedio". Franz Kafka

MARTA SANZ. Novelista

“Solo los idiotas suscitan la unanimidad”. Juan Ramón Sanz

ENRIQUE LYNCH. Filósofo

“La belleza es siempre terror domesticado”. Régis Debray

CLARA USÓN. Novelista

"Si tuviera que elegir entre traicionar a mi país y traicionar a mi amigo, espero tener el valor de traicionar a mi país". E.M. Forster

AJO. Micropoeta

“En algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones”. Julio Cortázar

NURIA BARRIOS. Escritora

“La mujer comete diez veces menos delitos que el hombre -en consecuencia es, moralmente, diez veces mejor que él: eso dicen las estadísticas”. F. Nietzsche

LUIS FERNANDO MORENO CLAROS. Traductor y ensayista

"Para vivir a solas hay que ser un animal o un dios, dice Aristóteles. Falta el tercer caso: hay que ser ambos… filósofo". F. Nietzsche

“El público no sabe defenderse de ideas estúpidas sino adoptando ideas estúpidas de sentido contrario”. Nicolás Gómez Dávila

SELMA ANCIRA. Traductora

“Cuanto más verdaderamente sabio es un hombre, más sencillo es el lenguaje en el que expresa su pensamiento”. Lev Tolstói

CARLOS MARZAL. Poeta y aforista

“Hay que vivir ilusionados, pero sin hacerse ilusiones”. Juan Gil-Albert

ÁNGELES MORA. Poeta

"La vida es un borrador que no se puede pasar a limpio". Carmen Canet

ANTONIO VALDECANTOS. Filósofo

"El mundo es tal vez el bosquejo rudimentario de algún dios infantil, que lo abandonó a medio hacer, avergonzado de su ejecución deficiente". Hume, citado por Borges

MARÍA FERNANDA AMPUERO. Escritora

“Si no estás furiosa es que no estás mirando con atención”. Leído en Twitter

JUAN ARNAU. Filósofo

“Así, toda negligencia es deliberada, todo casual encuentro una cita, toda humillación una penitencia, todo fracaso una misteriosa victoria, toda muerte un suicidio. No hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas; esa teleología individual nos revela un orden secreto y prodigiosamente nos confunde con la divinidad”. Jorge Luis Borges

ESTHER BENDAHAN. Novelista

“En la medida en que realmente pueda llegarse a "superar" el pasado, esa superación consistiría en narrar lo que sucedió". Hannah Arendt

JORDI DOCE. Poeta y aforista

“Casi todos los hombres fundan su escepticismo respecto a una cosa en la fe ciega en otra”. G. Ch. Lichtenberg

NORA CATELLI. Ensayista

“Porque el que enseña es deudor universal”. Baltasar Gracián

MIGUEL ÁNGEL ARCAS. Poeta, aforista y editor

“No encuentro en lo humano nada para lo que la nieve cayendo pueda servir de analogía”. Antonio Cabrera

PILAR ADÓN. Novelista y poeta

“¿Cómo hay que comportarse? Como sujeto libre”. Annie Ernaux

LORENZO OLIVÁN. Poeta y aforista

“La precisión en la observación equivale a la precisión en el pensamiento” Wallace Stevens

RAMÓN ANDRÉS. Poeta y aforista

"Cuanto más aumenta su conocimiento, tanto más se siente el hombre en su rincón". Friedrich Nietzsche