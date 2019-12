Manuel Carrasco agota 72.000 entradas en un concierto en Sevilla

Manuel Carrasco no para de conseguir cifras de superestrella. El cantante onubense agotó ayer, en apenas tres horas, las 72.000 entradas puestas a la venta para el concierto que se celebrará el 19 de septiembre del 2020 en el Estadio Olímpico de Sevilla dentro de la nueva gira de La cruz del mapa.

Será la segunda vez que el músico actúe en el Estadio Olímpico de Sevilla: ya lo hizo en 2017 cuando congregó a 45.000 personas en el marco de la gira Bailar el viento. De esta forma bate su propio record en la ciudad andaluza, pero también en su propia carrera: el pasado mes de julio reunió en su solo concierto a casi 55.000 personas en el Wanda Metropolitano de Madrid. En esa gira colgó en múltiples ocasiones el cartel de no hay entradas y, por ello, recibió el pasado mes de noviembre el premio a la mejor gira en Los40 Music Awards.

Fue el propio artista el que, a través de sus redes sociales, informó ayer de que ya no había entradas disponibles para su actuación en el Estadio Olímpico. “Sevilla cómo te lo cuento ahora si estas cosas no se explican... de verdad, no sé qué decir... Gracias por agotar en menos de tres horas las 72.000 entradas”, escribió.

Este concierto forma parte de la nueva gira de su último disco, La cruz del mapa, que Carrasco anunciaba la semana pasada. La cruz del mapa es su octavo álbum de estudio —el décimo de su carrera— y salió a la venta a finales de 2018 tras ser grabado en los estudios Abbey Road de Londres. Un álbum en el que, según reconoció el propio Carrasco, se aferró a la música para superar sus inseguridades y llegar así a construir una carrera “con voz propia”.

Según su promotora, Riff Producciones, la gira La cruz del mapa cuenta con una “rompedora” escenografía que será todavía más sorprendente en el estadio sevillano, donde se contará con 120.000 vatios de sonido, 600.000 vatios de luces, 800 móviles y 250.000 vatios de vídeo, además de un novedoso montaje audiovisual con múltiples pantallas que protagonizan rotaciones de 360º y proyecciones 3D. La puesta en escena se completará con 12 láseres. Además, el escenario de 26 metros de ancho y 17 metros de altura incorpora una pasarela 28 metros y un gran kabuki de 24 metros de ancho y 14 metros de altura.