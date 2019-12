Violencia contra mujeres, homofobia y comentarios proetarras: los escándalos de ‘Gran Hermano’

El 23 de abril de 2000, Gran hermano hizo historia en la televisión española. Su primera entrega tuvo bastante de experimento sociológico y televisivo, sobre todo si se le compara con lo que hoy es el programa (con varias ediciones, famosos de la cadena, reencuentros, en dúos, etc). Pero los espectadores se engancharon al fenómeno. Y así continúan hasta hoy. Ni siquiera el último escándalo, el supuesto abuso sexual de la concursante Carlota Prado (cuyo juicio sigue pendiente de fecha) en la última versión con concursantes anónimos, en 2017, ha frenado a la audiencia, aunque sí a varios anunciantes importantes. No es la primera vez que surge polémica por abusos o violencia en el programa de Mediaset y Zeppelin TV. Violencia, comentarios salidos de tono, bofetadas y lanzamientos de objetos han sido recurrentes las dos últimas décadas.

En la segunda temporada, en 2001, Carlos Navarro, conocido desde entonces como el Yoyas, tuvo que salir de la famosa casa de Guadalix tras varios gestos vejatorios a otra concursante, Fayna Bethencourt, que era su pareja. Entonces hubo quejas de varias asociaciones y de los partidos políticos en contra de este concursante. Tras el concurso, se casaron y tuvieron dos hijos, pero acabaron separándose y el exconcursante fue procesado por delitos de maltrato habitual el año pasado.

En 2009 hubo dos salidas disciplinarias. El concursante Gonzalo Rodríguez fue expulsado por su actitud violenta en la casa. "Estoy dejando de fumar y estoy muy nervioso Pilarita. Entonces no me toques los huevos, ¿vale?", fue una de sus frases antes de empujar una silla que terminó dañando a su compañera. Semanas después, en la misma edición, Indhira, siguió el mismo camino tras tirar un vaso de agua con hielo a otra concursante entre insultos. Indhira fue también protagonista de un programa especial que volvía a juntar a exconcursantes de diferentes realities de Telecinco llamado El reencuentro. Ahí discutió con Arturo Requejo y este fue expulsado a los ocho días por lanzar un vaso grande al plato de comida que ella tenía delante. Una semana después otra concursante, Beatriz González-Rico, conocida en la televisión como Bea la Legionaria, tuvo que salir antes de tiempo tras amenazar con insultos a una compañera. En la segunda edición de El reencuentro fueron cuatro los participantes expulsados por su mala conducta.

La salida de los anunciantes en la última edición de GH Vip ha provocado que se suspenda la próxima edición de GH: Dúo que se iba a estrenar en el primer tercio de 2020. No es la primera vez que las marcas anunciantes se oponen a la línea del programa. En 2013 su presión ayudó a que Argi Gastaka fuera expulsada tras un comentario a favor de una manifestación proetarra, que ella luego tildó de broma. En siguientes ediciones hubo más expulsiones por comentarios machistas y xenófobos o bofetadas entre concursantes. En la edición número 17, se escucharon del mismo concursante, Álvaro, frases como: "En cuanto se haga medio mayorcita la vendemos a un país de estos, a ver quién la quiere. ¿Quieres conocer a tus padres africanos? Te vamos a llevar a África, zorra" o "Las mujeres no se deben echar novio hasta los 25, 26. Si a partir de los 25 no tienes novio, eres una desgraciada".

Los famosos tampoco se han librado de la polémica en el programa. Los Chungitos tuvieron que abandonarlo en 2015 por comentarios como este: "[prefiero] un hijo deforme o con una enfermedad, antes que maricón".

Las tres primeras entregas de Gran hermano tuvieron más de cinco millones de espectadores y una cuota de pantalla que fue del 51% al 34%. Números espectaculares que en sucesivas temporadas, incluidas las siete de GH Vip, han sido siempre buenos, excepto en la edición de 2017, la última de anónimos emitida hasta la fecha y que fue también la de Carlota.