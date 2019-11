Andrés Sanz: “No existe el cine aborrecible”

Convertir una película sobre Las meninas en un thriller no parece fácil. Lo logra Andrés Sanz (Madrid, 1969) en El cuadro, recién designada finalista de los premios Forqué en la categoría de mejor documental tras recibir una mención especial en la Seminci de Valladolid.

¿Qué le llevó a querer ser cineasta? Peter Pan, George Lucas, Travis Bickle, Tarkovsky, Bruce Conner y los hermanos Quay. De una larga lista…

¿Y a Las meninas? Una visita de niño al Prado, cuando vi Las meninas en una pequeña habitación con un espejo “mágico”.

Después de haber estudiado tanto ese cuadro, ¿ha resuelto algunos de sus enigmas o, en cambio, le han surgido más? Cada enigma resuelto abre la puerta de otro. Como tiene que ser.

¿Cuál es la última película que le ha gustado? Los hermanos Sisters, de Audiard.

¿Y su favorita de todos los tiempos? Imposible elegir. El tercer hombre, de Carol Reed, estaría en la lista.

¿Alguna que no pudiera acabar de ver? Todas las termino. Me puede la curiosidad de saber cómo acaba. Aunque luego me dé rabia.

¿Qué tipo de cine aborrece? No existe el cine aborrecible. Si no me interesa, no lo veo.

Además de Las meninas, hace tres años participó en la creación de una videoinstalación sobre El jardín de las delicias, de El Bosco. ¿Qué cuadro contemporáneo se lanzaría a recrear? El gran vidrio, de Marcel Duchamp. Otro laberinto sin fin.

Recomiéndenos un libro sobre cine. Espacio para soñar, de David Lynch y Kristine McKenna.

¿Qué canción escogería como autorretrato? La estatua del Jardín Botánico, de Radio Futura.

Si no fuera cineasta, ¿qué sería? Dibujante.

¿Qué está socialmente sobrevalorado? Las redes sociales.

¿Qué encargo no aceptaría? Pintar Las meninas.