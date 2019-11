El nuevo FIB estrena su cartel para 2020 con Khalid, Vampire Weekend, The Libertines y Foals a la cabeza

A lo grande y a escasos ocho días para el lanzamiento de los primeros abonos, que dan un giro a la baja en su política de precios: serán un 50% más baratos. El Festival Internacional de Benicàssim, FIB, ha anunciado este jueves la primera treintena de nombres –con Vampire Weekend, Foals, Martin Garrix, Rita Ora, Khalid, Don Diablo o Steve Aoki entre sus apuestas- que alimentarán el cartel de su 26ª edición, la primera gestionada por The Music Republic tras la venta del certamen (hasta el pasado verano en manos de Maraworld) y que aterrizará en el recinto de conciertos de Benicàssim (Castellón) del 16 al 19 de julio de 2020.

Las primeras confirmaciones del cartel, “al que todavía le quedan muchas sorpresas por desvelar”, según han señalado fuentes de la organización, consolida la fuerte apuesta de carácter nacional e internacional del FIB, “reforzando su voluntad de acoger a un público inquieto por las diversas culturas musicales”, han apuntado.

Hasta Benicàssim llegarán el próximo verano artistas consagrados de dimensión mundial como Khalid, Vampire Weekend, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora, Martin Garrix, Crystal Fighters, The Libertines, Don Diablo, Foals, The Lumineers, Steve Aoki, Kaiser Chiefs, The Hives o Digitalism.

La vertiente nacional la sellarán nombres como Manel, León Benavente, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Los Planetas + Niño de Elche, que presentan Fuerza Nueva, Sidonie o Viva Suecia. Completando el círculo, esta primera y masiva remesa de artistas incorpora propuestas emergentes como Cariño o Meduza.

El cartel, fruto “de la escucha activa de sus seguidores y del trabajo exhaustivo de su equipo de programación”, preserva el tradicional toque indie y british pero rezuma más poderío electrónico, seña de identidad del Arenal Sound, que celebrará días antes que el FIB la vecina localidad de Burriana y que es todo un buque insignia para The Music Republic, la empresa de los hermanos David y Toño Sánchez.

“En el horizonte, la resignificación de un festival que abre los brazos al público español sin abandonar su vocación turística e internacional”, han aclarado los promotores de la macrocita musical.

Los abonos bajan su precio. Saldrán a la venta desde 49 euros (más gastos) a partir del 28 de noviembre a las 18:00 horas a través de la web oficial del certamen www.fiberfib.com. Los primeros tickets a precio reducido para todo el festival se adquirieron a 99 euros para la edición de 2019 y a 110 euros para la de 2018.

Otra de las novedades de la nueva dirección es el anuncio de los artistas por días. El jueves 16 de julio subirán al escenario Khalid, Armin Van Buuren, The Kooks, Basement Jaxx dj set, Manel y León Benavente. El viernes 17 de julio le tocará el turno a Vampire Weekend, Martin Garrix, Rita Ora, Crystal Fighters, Lil Pump, Example, Circa Waves, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro y Hinds.

The Libertines, Don Diablo, Fuerza Nueva (Los Planetas + Niño de Elche), Meduza, Fuel Fandango y Elyella harán lo propio el sábado 18 de julio, y la clausura correrá a cargo, el domingo 19, de Foals, The Lumineers, Steve Aoki, Kaiser Chiefs, The Hives, Digitalism Live, Sidonie, Viva Suecia y Cariño.

The Music Republic, la empresa española propietaria del Arenal Sound y promotora de otras macrocitas musicales como el Viña Rock, Granada Sound, el Festival de les Arts, Interestelar Sevilla y Madrid Salvaje, compró el pasado verano el FIB para asumir su gestión los próximos 15 años. El festival, que celebró en julio de 2019 su primer cuarto de siglo de vida, estaba en manos de Maraworld, filial de la británica Music Festivals PLC, y desde 2014 pivotaba bajo la dirección del británico Melvin Benn, promotor y organizador de festivales como Latitude y Glastonbury.