Poderosas gotas de flamenco en el mundo del jazz

Como si fueran las fugas a las que ser refiere el título del disco Flamenco Leaks, el jazz contenido que desarrollan sobre un escenario Carles Benavent, Tino di Geraldo y Jorge Pardo va ofreciendo pequeñas gotas de flamenco. Una discreta gotera que crece y crece cuando sus instrumentos vuelan libres en las improvisaciones. Y ese goteo constante, por momentos, parece una lluvia torrencial cuando por ejemplo se incorporan, ya sin disimulo, notas inconfundibles de La Tarara que popularizó Federico García Lorca hace un siglo o, más cerca en el tiempo, Camarón de la Isla a finales del XX. Benavent (bajo eléctrico), Tino de Geraldo (batería) y Jorge Pardo (saxo y flauta) no tocan flamenco, pero en su música se reconocen los flamencos, y por eso en la mañana de este jueves había más artistas de este género —como Carmen Linares, Pepe Habichuela o Josemi Carmona— que de cualquier otro en la presentación del último disco del trío, dos décadas después de su debut, en la sede madrileña de la Sociedad General de Autores (SGAE). Una presentación en la que desplegaron sus virtudes en un directo con un par de temas.

“Una de las cualidades de esta pequeña banda es que ninguno de nosotros somos de una familia de abolengo flamenco pero, a pesar de ello, nuestro territorio común es el flamenco”, aseguró Jorge Pardo (Madrid, 62 años), “en nuestra música no hay ningún elemento ni estético, ni visual, ni de ningún tipo, que realmente haga ver el flamenco: no hay un pañuelo de lunares, no hay una guitarra, no hay un cante, no hay un tacón de una bota, no hay ninguno de esos elemento que son tan típicamente flamencos... y sin embargo, pregúntale a cualquier flamenco y mira lo que cuenta…”.

Así es. Todos han evolucionado su música con este género musical, al tiempo que con el jazz y otros estilos. “Yo nunca he estudiado flamenco, lo he vivido”, resumió Pardo, con muchas colaboraciones y discos en solitario en sus labios. Y si Di Geraldo (Toulouse, 59 años) fue batería de los más grandes del flamenco, desde Camarón a Manolo Sanlucar, Benavent (Barcelona, 65 años), que ha tocado incluso con Miles Davis o Chick Corea, presenta un currículo similar.

De hecho, los miembros de este veterano trío se conocen desde hace cuatro décadas, cuando a finales de los setenta formaron parte del sexteto que fundó Paco de Lucía para revolucionar el flamenco. Junto al guitarrista, fallecido hace cinco años, formaron como miembros sus hermanos Pepe y Ramón, Rubem Dantas y Manolo Soler, además de Pardo, Di Geraldo y Benavent. Una formación en la que De Lucía presentaba al bajo del sexteto como: “A la guitarra china, Carles Benavent”, rememoró entre risas el barcelonés, que aplicó en sus inicios un truco para afrontar con su bajo la velocidad de toque del maestro de la guitarra flamenca: “Hay que ser un poco pícaro, das los acentos bien dados y parece que has tocado toda la partitura”.

“Siendo músico y español lo más normal es que algún día te encuentres con un flamenco y te pida que toques con él”, bromea Di Geraldo en un vídeo sobre el "así se hizo" del disco. Y tras muchos encuentros con flamencos, un día, formando parte de otro grupo con cantante, guitarrista e incluso bailaor, se quedaron compuestos en un concierto en el que fallaron el resto de los miembros. Y decidieron aquel trío singular decidió salir a tocar igualmente. Lo de tocar tres como si fueran toda una banda cuajó y un año después ya habían grabado en directo el disco de culto El concierto de Sevilla (1999). Repitieron en 2009 con un álbum de estudio: Sin precedentes. Y otros diez años después vuelven con Flamenco Leaks, grabado en directo en una semana sin respiro encerrados en los estudios ACME, de Miguel Herrero, en Asturias.

"El disco surge de la necesidad de grabar, porque llevamos veinte años y solo tenemos dos discos, uno de ellos en directo", explica Di Geraldo en el vídeo. “Si el disco es improvisado, en directo es mucho más improvisado todavía”, añade por su parte Benavent, para el que si bien el mundo de la música pasa malos momentos no ocurre lo mismo con los conciertos: “La música en vivo no está en crisis; a la gente le hace falta esta emoción, la música en vivo no morirá nunca”.

En el acto de presentación hubo una invitada de lujo, la cantaora Carmen Linares (Jaén, 68 años). “No veas cómo estoy de contenta de que se hayan vuelto a juntar. Este trío es genial y único”, exclamó Linares, que ha girado desde 2014 junto al trío –“con estos tres bicharracos”, los definió en tono cariñoso-- con su espectáculo Cu4tro, “el concepto que tienen ellos, en el que no hay partitura, es el de los flamencos, improvisar dentro de un orden. En el flamenco hay un código importantísimo que ellos conocen. Yo he cantado con gente sin esos códigos, que tocan con partitura y el concepto es totalmente diferente, yo me tengo que adaptar a ellos. Aquí no hay adaptación, es una gloria tocar con ellos, me inspiran y me llevan a otro sitio en el que yo no había estado antes”.

Flamenco Leaks. Carles Benavent, Tino de Geraldo y Jorge Pardo. Mapa Records.