El dibujo contemporáneo, en seis líneas

A lo largo de la historia, el dibujo no siempre ha sido entendido como una obra de arte en sí misma: las palabras boceto, esquema, estudio o preparación han precedido innumerables veces la presentación de piezas sobre papel. No es el caso de la creación a día de hoy, según explica Mónica Álvarez Careaga, directora de Drawing Room –la única feria de dibujo contemporáneo de España– y comisaria de la muestra Drawing Positions, abierta en el CAB de Burgos hasta el 26 de enero de 2020. “El dibujo siempre ha formado parte del trabajo de los artistas, pero ahora se presenta como obra final: ha perdido la condición de obra preparatoria, porque el arte contemporáneo no tiene prejuicios hacia las disciplinas”, explica, para abundar que, en su evolución más reciente, esta forma de arte tiende a mezclarse con otros medios de expresión: “Se hace dibujo performativo, dibujo animado, fotos intervenidas…”.

Seis de esas propuestas actuales copan tres salas del museo burgalés, cada una de ellas representativa de las tendencias que definen el momento. “Se trata de una panorámica de aproximación al dibujo contemporáneo inspirada en una exposición que se celebró en el MoMa de Nueva York en 2002, en el que la comisaria Laura Hoptman, directora del Drawing Center de Nueva York, planteó ocho propuestas en relación con el tema que trataban los artistas: dibujo científico, arquitectónico, cómic, moda…”, abunda Álvarez Careaga. “En mi caso, más que los temas, he querido centrarme en cómo se conjuga la práctica del dibujo con lo que se quiere contar”.

1. Bel Fullana (Mallorca, 1985). Fullana practica un dibujo que remite a la idea del cartel. “Tiene que ver con la comunicación rápida e impactante, e incluye textos explicativos”, apunta la comisaria. Desentendidas del virtuosismo técnico, las obras que se exponen en el CAB –y que la artista creó casi recién salida de la universidad– materializan una expresividad al mismo tiempo “desaliñada” y directa.

'Alitas de pollo' (2017), de Bel Fullana.

2. Diogo Pimentao (Lisboa, 1973). El planteamiento de expandir el dibujo más allá de sus propios límites se hace patente en las piezas de Pimentao expuestas en Burgos: papeles rayados con grafito que, al plegarse, adoptan formas y volúmenes escultóricos. El portugués también explora los aspectos performativos de esta disciplina: en su última acción, realizada en la galería Cristina Guerra de Lisboa, usó su cuerpo, y el de los espectadores, para dibujar sobre una superficie y sobre el propio espacio expositivo.

'Engels', de Gonzalo Elvira.

3. Gonzalo Elvira (Neuquén, 1971). Los trabajos del argentino representan el papel del testigo. En las piezas que se exhiben en el CAB, esta idea se hace realidad en dibujos que recrean las portadas de libros considerados como peligrosos por la dictadura argentina, con los que se formaron los intelectuales de aquel país en los años setenta y ochenta del siglo XX: Allende, el fin de una aventura, de Lautaro Silva; El capital, de Karl Marx; Antropología estructural, de Claude Lévi-Strauss… “Su labor se asemeja a la de los dibujantes que tienen la función de documentar los juicios”, ilustra Álvarez Careaga,

4. Ignacio Uriarte (Krefeld, 1972). Del mismo modo en que uno garabatea rayas sobre un papel en los momentos de aburrimiento o despreocupación, este artista alemán de origen español ha ido creando un corpus de obras que de algún modo recogen y representan el paso del tiempo a través de sus trazos. Conceptos como el tedio, la repetición, la perseverancia o la dedicación se concentran en los dibujos de Uriarte, realizados con bolígrafos o rotuladores.

5. Raúl Artiles (Las Palmas de Gran Canaria, 1985). A base de grandes trazos de grafito, casi sin fijar sobre la superficie, Artiles crea “un dibujo neorromántico”, como lo define la comisaria, de carácter expresivo y monumental, centrado en temas como el turismo excesivo y la degradación medioambiental.

Vista de la exposición en el CAB, con una obra de Raúl Artiles, a la derecha.

6. Sabine Finkenauer (Rockenhausen, 1961). Combinando dibujos y collage, la artista alemana practica un arte cercano al de “los primeros experimentos de los niños”. Sus trazos, que forman siempre un número limitado de figuras, adquieren sentidos y significados a través de la percepción del espectador.