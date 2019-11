La nueva gran plataforma de televisión británica elimina los programas clásicos “incorrectos”

Dandy Nichols y Warren Mitchell como el matrimonio Garnett en 'Till Death Us Do Part'.

La cadena pública británica, BBC y las privadas ITV y Channel 5 se han unido en Reino Unido para ofrecer de forma conjunta sus contenidos en una nueva plataforma digital llamada Britbox, que también se puede ver en Estados Unidos y Canadá. El servicio comenzó ayer sus emisiones con una oferta cuyo fuerte es su archivo histórico, desde Downton Abbey a Retorno a Brideshead (la versión de 1981) pasando por los más de 600 episodios de Doctor Who. Sin embargo, directivos de la plataforma han avisado de que parte del contenido histórico no se podrá ver porque consideran que hoy en día pueden considerarse racistas o directamente inaceptables.

"Hemos elegido con cuidado un amplio rango de lo mejor de la programación británica que pueda resultar atractivo a los espectadores en 2019", ha dicho una portavoz de ITV. Dentro de esa cuidada programación que anuncian no estará, por ejemplo, la popular comedia de la BBC Till Death Us Do Part (1965-1975), cuyo protagonista, Alf Garnett, era un padre de familia machista, racista y mal hablado. El creador de la serie explicó en su día que el objetivo era criticar esta figura a través del humor, pero que mucha gente se vio representada en él y lo elevaron a lo altares. Tampoco estará Love Thy Neighbour, una ficción de los años setenta de ITV que retrataba la relación vecinal entre una pareja inglesa blanca y otra recién llegada de la India.

Otras series que hoy en día tal vez podrían ser criticables por su humor sí se emitirán al completo, como la comedia Fawlty Towers (BBC, 1975-79), pero con avisos previos al espectador de que está ante historias con lenguaje ofensivo, informa The Guardian. Un equipo de ITV revisa de forma voluntaria todas las series de Britbox para asegurarse que se adhieren al código de retransmisión de Ofcom, la reguladora británica te telecomunicaciones, informa el diario, aunque Britbox como plataforma no está obligada a ello, ya que no se rige por las mismas normas que la televisión tradicional. Este código incluye estrictas reglas para evitar contenidos inapropiados, explícitos o violentos.

La misma semana que Britbox ha comenzado a dar su servicio, la plataforma ha anunciado que también se incluirán alrededor de 1.000 horas de contenidos de la cadena Channel 4, aunque todavía están en negociaciones para ver qué contenido pueden ofrecer. Sobre la mesa, el gran éxito de la cadena, el reality de cocina The Great British Bake Off (que en España tuvo en Cuatro una reciente versión), aunque el programa ya tiene un acuerdo con Netflix. Ese es otro de los contratiempos con los que se ha encontrado Britbox: parte de los derechos de emisión de contenidos potentes se encuentra en la actualidad en las plataformas rivales. Es el caso de series como Bodyguard, Line of Duty, Monty Python's Flying Circus o los documentales de naturaleza presentados por David Attenborough.