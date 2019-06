La cadena británica ITV da un paso por la igualdad en sus equipos de guionistas

Saskia Schuster recibe guiones de forma continua. Parte de su trabajo es leerlos y atisbar si tienen potencial para encargar un programa o una serie. Tras cinco años al frente del departamento de comedia de la cadena británica ITV, ha tomado una decisión: no va a volver a encargar espacios ni ficciones a equipos de guionistas formados solo por hombres o que cuenten solo con alguna "mujer florero". Dice que por cada cinco guiones que le mandan hombres, solo recibe uno de mujeres.

Schuster anunció esta decisión el pasado lunes durante el festival Diverse, organizado por Channel 4 y que gira alrededor de la diversidad y la inclusión. La directiva explicó que se había dado cuenta de que "un montón horrible" de sus programas de entretenimiento de comedia están escritos por equipos de guionistas que son todos hombres. "Demasiado a menudo la sala de guionistas no está bien llevada. A veces puede ser agresiva y un poco vejatoria", dijo Schuster, según han recogido varios medios informativos británicos.

Una de las primeras acciones que ha hecho ha sido cambiar algunos de los acuerdos que tenía vigentes y contratar a mujeres escritoras para programas que ya estaban en el aire, como en CelebAbility, un concurso en el que cinco famosos se enfrentan a cinco personas anónimas mostrando diferentes habilidades. "Si tienes el mismo tipo de escritores en términos de raza, orientación sexual o género, entonces solo tienes un tipo de bromas", dijo durante el festival la guionista Brona C. Titley, contratada para CelebAbility.

Durante el festival, Tiley contó que durante los últimos años ha estado en 15 salas de guionistas y en ocho de ellas, ella era la única mujer. "Quieres representar a la amplia audiencia que te está viendo. Quieres diversidad en las voces, si no, no será tan gracioso porque no será atractivo a tanta gente", dijo la guionista.

ITV, fundada en 1955, es la cadena comercial más antigua de Reino de Unido. Schuster trabaja ahí desde 2014 y venía de Sky, donde ocupó el mismo cargo los tres años anteriors. La directiva lleva tiempo en la lucha por la igualdad en su sector. A finales de 2018 creó dentro de ITV la iniciativa Comedy 50:50 para implementar medidas de igualdad de género en la televisión dedicada a la comedia. Este proyecto cuenta con una base de datos que suma 460 mujeres guionistas. Según Schuster, muchos productores se quejan de forma habitual de "que no hay mujeres escritoras" o que no saben "dónde encontrarlas". Otra de las acciones de esta iniciativa es juntar a productores a tener conversaciones de diez minutos con tres mujeres escritoras.

De momento, la medida de no volver a contratar equipos de guionistas que esté formado solo por hombres será en el departamento de comedia de ITV, pero el gesto parece haber calado en las principales cadenas británicas, que todas se han hecho eco de ellas. En la BBC incluso se abrió un debate en uno de sus canales de radio.