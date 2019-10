¿Es Harry Styles el icono de una nueva generación?

Harry Styles, el antiguo miembro de la boy band One Direction, ha vuelto y lo ha hecho hablando de luz, oscuridad... y perdiendo la camiseta por el camino. Tras sorprender a la crítica internacional con su primer disco en solitario, Styles cambia de tercio en el primer sencillo de su nuevo trabajo. A un lado quedan las cuerdas, tapa su voz con autotune y las bases rítmicas se hacen las dueñas del cotarro.

La editora de Moda de EL PAÍS SEMANAL, Carmen Mañana y el crítico musical Fernando Neira, analizan Lights Up, lo nuevo de un Styles que no produce fuegos artificiales en la mente de quien lo escucha, pero que aún no ha dicho su última palabra. ¿Estamos ante un icono de una nueva generación?