Yung Beef exige retirar un libro sobre ‘trap’ con su retrato en portada

La última controversia protagonizada por el trapero Yung Beef (Fernando Gálvez, Granada, 1990) no tiene nada que ver con su música o con las letras de sus canciones. Según aseguró el editor de Errata Naturae Rubén Hernández, el artista les exige la retirada inmediata de todos los ejemplares del título El trap. Filosofía millennial para la crisis en España, de Ernesto Castro. ¿La razón? En su portada aparece una ilustración en tonos pastel del músico fumando y haciéndose un selfi en medio de un descampado.

“Sus abogados nos hicieron llegar un burofax la semana pasada, pero en él no se expresa muy bien la razón: es cierto que se trata de una caricatura con cierta perspectiva crítica, pero no creemos que vulnere su honor, sino que habla de los comportamientos narcisistas y compulsivos de la sociedad actual. Pedir la retirada de los libros es algo que está absolutamente fuera de lugar”, apuntó Hernández, que aclaró que Yung Beef no ha interpuesto ninguna demanda contra ellos. "Y confío en que no lo haga: espero que entre en razón".

En Errata Naturae ya habían recurrido en otras ocasiones a las caricaturas para ilustrar sus portadas, "y jamás nos había ocurrido algo como esto". “Esperamos que la cosa se quede así: nosotros no vamos a retirar los ejemplares”, añadió el editor, que también ha respondido por burofax remitido por su bufete de abogados al artista, cuyo agente rehusó hacer declaraciones a este periódico. "Publicad lo que queráis", apuntó.

“Antes de que el libro se distribuyera, Yung Beef ya conocía la portada. Se la hicimos llegar porque en el libro él tiene un peso importante y además está muy bien valorado, tanto musical como filosóficamente. Solo nos dijo que era fea”, abundó Hernández, que lanzó una advertencia: “Se va acortando el intervalo entre denuncias a publicaciones: El Jueves, Mongolia, Fariña... Se están restringiendo las libertades de crítica y expresión, y eso es algo que es un despropósito y además, muy peligroso”.