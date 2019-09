Ernesto Caballero se despide del CDN con ‘Madre Coraje’

Ernesto Caballero será relevado en enero como director del Centro Dramático Nacional por Alfredo Sanzol, designado por concurso público, el mecanismo que se autoimpuso el Ministerio de Cultura hace una década para desvincular los nombramientos artísticos de los vaivenes políticos.

Se augura una transición ordenada, sin sobresaltos y modélica si se la compara con las que se están viviendo ahora otras instituciones madrileñas como los Teatros del Canal, el Español o las Naves Matadero, donde sus responsables han cesado de forma fulminante al cambiar los cargos políticos, dejando a medias proyectos que requieren una continuidad para dar frutos. “Estamos retrocediendo. Cuando yo fui nombrado parecía que por fin en este país los políticos habían asumido que no podían intervenir a su antojo en la gestión artística, que los nombramientos no deben ser personalistas ni hacerse por afinidades ideológicas o de otro tipo, sino valorando sus proyectos y desvinculándolos. Pero parece que ahora todo eso se ha olvidado”, advierte Caballero. “Yo fui nombrado por un concurso y gracias a eso mi proyecto ha podido salir adelante con Gobiernos de distinto signo. Y gracias a que me han dado tiempo, ocho años, he podido llevar a buen término mis compromisos iniciales”, recuerda.

El sector teatral, asegura Caballero, está desanimado. “Seguimos dependiendo de los caprichos del poder y eso no solo nos desorienta, sino que también puede tener derivas peligrosas como que se resienta la libertad de expresión”, lamenta el director.