Que Liam Gallagher lleva una década —y puede que más, puesto que los años finales de Oasis debieron ser un pequeño infierno— echando de menos ser una de las figuras clave –sino la figura clave, en vista de lo mucho que se les recuerda en comparación con las demás– del britpop, lo sabíamos. No en vano, a la salida, previa bronca monumental, de su hermano Noel de la banda, decidió que la cosa seguiría sin él, porque ¿acaso no tenían suficiente sus fans con su carisma? ¿Quién no podía sustituir a su hermano? Después de todo, se pasaba el rato escondido detrás de la guitarra. Lo subestimó, claro. Pero se diría que estaba condenado a hacerlo. ¿No era un enfant terrible?

Artista: Liam Gallagher Disco: Why Me? Why Not

Sello: Warner Calificación: 6,5 sobre 10.

Lo que no sabíamos entonces y sabemos ahora es que ya no solo echa de menos la época —y su protagonismo—, ahora echa de menos también a su hermano. Porque su hermano era (y sigue siendo) el sonido Oasis, y sobre los restos del mismo —los pocos que quedaron de su bando en el reparto final— ha construido este nostálgico y, aunque irregular, bueno, por momentos, estupendo (Alright Now es más que un acierto) intento de traer de vuelta el espíritu de los Gallagher antes de la hecatombe. Suena Why Me? Why Not a años noventa, al pop rock de la década —todo lo que rodeaba al britpop incluido—, a algo que bascula entre el mainstream descarado de The Verve, su copia más fiel (One of Us), y un desvirtuado Neil Finn (en la misma Why Me? Why Not), ya lejos de Crowded House.

Pero los lugares comunes (las insustanciales The River, Gone o Invisible Sun) son tantos que la intención de invocar incluso esa manera tan propia de destilar a los Beatles (presente en momentos del mismo arranque del álbum, Shockwave, y en la muy Semisonic Halo), se queda en confusa anécdota. Pese a todo, y en comparación con su primer disparo en solitario —el prescindible y perdido y solo nostálgico en intención pero no en forma, As You Were—, es una buena noticia para todos aquellos que echan de menos a los hermanos Gallagher cuando eran los hermanos Gallagher, y, además, echan de menos los discos de los noventa. Porque es lo más cerca de Oasis (y del sonido de los noventa) que Liam Gallagher ha estado (y probablemente estará) jamás.